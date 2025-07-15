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İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul&#039;da
Futbol, İstanbulspor, Hull City, Hazırlık Maçı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, yeni sezon öncesi hazırlık kampı için İstanbul’a geldi. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu kulüp, "Tigers on Tour" adı verilen özel kamp programı kapsamında Türkiye'deki ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile oynayacak. İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor.

Corendon Airlines sponsorluğunda özel tasarlanmış "kaplan" figürlü uçakla İstanbul’a gelen Hull City, 13-20 Temmuz tarihleri arasında TFF’nin Riva’daki kamp merkezinde çalışmalarını sürdürecek.

Kulüp başkanı Acun Ilıcalı’nın organize ettiği bu kamp, yalnızca takımı değil taraftarları da kapsıyor. Yaklaşık 100 Hull City taraftarı da bu süreçte İstanbul’da konaklayarak hem antrenmanları hem de hazırlık maçlarını yakından takip edecek. Peki, İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? 

İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - 1. Resim

İSTANBULSPOR-HULL CITY MAÇI HANGİ KANALDA?

15 Temmuz Salı günü oynanacak İstanbulspor-Hull City hazırlık maçının yayınlanacağı kanal hakkında resmi bir açıklama yapılmadı. Mücadelenin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini koruyor.

İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - 2. Resim

İSTANBULSPOR-HULL CITY MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor-Hull City maçı 15 Temmuz Salı günü saat 18.00’de başlayacak. Bu akşamki maç yeni sezon öncesi her iki takımın kadrosu için prova olacak.

İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - 3. Resim

İSTANBULSPOR-HULL CITY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İstanbulspor-Hull City Türkiye Futbol Federasyonu’nun İstanbul Riva’da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanacak. Hull City, kamp süresince antrenmanlarını da aynı tesiste gerçekleştiriyor.

İstanbulspor-Hull City maçı hangi kanalda, saat kaçta? Hazırlık maçı için ekip İstanbul'da - 4. Resim

HULL CITY TRANSFER YASAĞI MI ALDI?

İngiltere basınında yer alan iddialara göre Hull City yaklaşık 1 milyon sterlinlik borç nedeniyle İngiltere Futbol Ligi (EFL) tarafından transfer yasağıyla karşı karşıya kaldı.

Kulüp başkanı Acun Ilıcalı iddiaları reddederek, kulübün mali sıkıntısı olmadığını ifade etti. Konuya ilişkin detaylı bir resmi açıklama ise henüz yapılmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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