Açılımı Spor Tahkim Mahkemesi olan CAS, spor hukuku ile ilgili anlaşmazlıkları çözmek için kuruldu

EURO 2024'te Avusturya - Türkiye maçında Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasının ardından UEFA'dan Demiral'a 2 maç ceza verildi. Cezanın kesinleşmesiyle beraber TFF, CAS'a gideceğini duyururken CAS açılımı nedir, Cas Mahkemesi yetkileri araştırıldı.

CAS MAHKEMESİ AÇILIMI NEDİR?

Açılımı Spor Tahkim Mahkemesi olurken (CAS, İngilizce: Court of Arbitration for Sport), spor hukuku ile ilgili sorunları çözmek amacıyla kurulmuştur. Uluslararası spor tahkim mahkemesi olan CAS, ana merkezi İsviçre'nin Lozan kentinde olurken New York, Sidney ve Lozan'da mahkemeleri var.

CAS YETKİLERİ VE GÖREVLERİ

Taraflar arasında meydana gelen anlaşmazlıklarda taraftar arasında CAS'a başvuru konusunda bir tahkim anlaşması sağlanmış ise gidilebilir.

Olimpiyat Tüzüğü'nün 61. maddesine göre Olimpiyat Oyunları'nda olan anlaşmazlıklar için sadece CAS yetkili olurken Uluslararası Olimpik Federasyonlar bazı anlaşmazlıklar açısından CAS yargılamasını tanıyorlar.

2009 senesinde Uluslararası Anti-Doping Yasası'nı imzalayan devletler anti-doping yasaları ihlallerinde CAS'ın yargılama yapmasını tanıdılar.

UEFA MERİH DEMİRAL'A KAÇ MAÇ CEZA VERDİ?

Bozkurt işareti sebebiyle 2 maç ceza alan Demiral için Türkiye Futbol Federasyonu CAS'a başvuracak.