İstanbul'da "büyü bozma" sahtekarlığı! 877 bin liralık vurgun yapan sahte medyumdan akılalmaz savunma



Beykoz'da 66 yaşındaki Ahmet T. isimli şahıs, üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu düşünerek medyum arayışına düştü. İnternette gördüğü bir hesapla iletişime geçen Ahmet T., dolandırıcıların ağına düşerek 877 bin lirasını kaptırdı. Yakalanan şüphelilerin ise savunmaları "pes" dedirtti. 

İddiaya göre ailevi sorunlar yaşadığı dönemde kendisine büyü yapıldığını düşünen Ahmet T., 1 Şubat 2024'te internette araştırma yaptı. Bu sırada karşılaştığı "medyumakim" adlı bir hesapla telefonla iletişime geçen Ahmet T., kendini "Akim" olarak tanıtan kişi ile tanıştı. "Akim" takma isimli dolandırıcı, Ahmet T.'ye üzerinde ve ailesinde büyü olduğunu, bunun kaldırılmasının zor ve uzun bir süreç olacağını, para karşılığında bu işlemi yapabileceğini iletti.

İstanbul'da

877 BİN LİRALIK "BÜYÜ BOZMA"

Yaşadıklarından dolayı stres altında olan Ahmet T., teklifi kabul etti ve kendi hesabından dolandırıcılara farklı tarihlerde toplam 877 bin 38 lira para gönderdi. Bir süre sonra telefonları cevapsız kalan Ahmet T., dolandırıldığını anlayınca soluğu savcılıkta aldı. Talihsiz adamın şikâyeti üzerine başlatılan soruşturmanın sonucunda dolandırıcılık ağı ortaya çıktı.

İstanbul'da
Dolandırılan Ahmet T.

ZİNCİRLEME PARA TRAFİĞİ

Sabah'ta yer alan habere göre soruşturma kapsamında şüpheli Berat Ç.'nin (20) müştekinin paralarını kısa süre içinde diğer şüpheli Uğur Y.'nin hesabına aktardığı tespit edildi. Uğur Can Y.'nin (20) ise paraların bir kısmını ATM'den çektiği, bir kısmını da internet üzerinden başka hesaplara gönderdiği ortaya çıktı. Böylece müştekinin parası zincirleme şekilde farklı kişiler üzerinden el değiştirdi.

İstanbul'da

ŞÜPHELİLERİN İFADESİ "PES" DEDİRTTİ

İfadesi alınan Şüpheli Berat Ç., hesabını "haftada 4 bin TL ödeme" vaadiyle Eylül K. isimli bir kadına verdiğini, mobil bankacılık şifresini de bu kişiye ilettiğini söyledi. Berat Ç. olayın ardından polis ifadeye çağırınca hesabının dolandırıcılıkta kullanıldığını öğrendiğini öne sürerken, şüpheli Uğur Y. ise hesabını bir arkadaşının isteği üzerine kullandırdığını iddia etti.

10 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcılık, izlenen kamera kayıtlarında ATM'den para çeken kişinin Uğur Can Y. olduğunu tespit ederken şüphelilerin "hesaplarını kullandırma" savunmalarını suçtan kurtulmaya yönelik olarak değerlendirdi. Berat Ç.'nin, hesabını kullanan kişiyi tanımadığını söylemesinin inandırıcı bulunmadığı, Uğur Can Y.'nin ise iddiasını destekleyecek somut bir delil sunamadığı belirtildi. İki şüpheliye de "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık" suçundan ayrı ayrı 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

