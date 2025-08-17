İbrahim Yıldız kimdir, sağlık durumu ne? Duy Beni dizisinin Dağhan'ı ağacın atlında kaldı

Oyuncu İbrahim Yıldız kimdir, kaç yaşında? İbrahim Yıldız'a ne oldu, öldü mü? gibi sorular internette en çok arananlar listesine girdi. Peki İbrahim Yıldız'a ne oldu?

İBRAHİM YILDIZ'IN SAĞLIK DURUMU NE?

Genç oyuncu İstanbul Kartal'da üzerine ağaç devrilmesi sonucu hastanelik oldu. Adrese gelen sağlıkçılar tarafından apar topar hastaneye kaldırılan Yıldız'ın durumunun ağır olduğu ve yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Kaldırıldığı hastaneden son durumu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

OYUNCU İBRAHİM YILDIZ KİMDİR?

İbrahim Yıldız, 26 Mayıs 1998'de doğdu. Güzel Sanatlar ve İç Mimarlık okuyan Yıldız, oyunculuk sektöründe yer alan yeni ve genç isimler arasında dikkat çekiyor. 2015 yılında Muhteşem Yüzyıl Kösem adlı dizide Lagâri Hasan Çelebi karakterini canlandırmıştı. 2018 yılında ise Keşif Çanakkale adlı filmde Hasan rolü ile boy göstermişti.

2019’da TRT1 dizisi olan Tek Yürek'te Osman Saruhan, 2021’de Bir Zamanlar Kıbrıs dizisinde ‘Çoban Sefer’ karakteri ile izleyicilerin karşısına çıkmıştı. İbrahim Yıldız'ı parlatan proje ise 2022 yılında Star TV ekranlarında yayımlanan ‘Duy Beni’ dizisi olmuştu. Dağhan karakteri ile büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.