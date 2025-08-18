Bu hafta 5 hisse, temettü verecek!
Borsa İstanbul’da 18 – 22 Ağustos tarihleri arasında 5 şirket temettü ödemesi yapacak. Aralarında Astor Enerji’nin bulunduğu bu şirketler hangileri ve ne zaman, kaç TL temettü ödeyecekler? Detaylar haberimizde…
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsada zirve yolculuğu devam ederken, BİST şirketlerinin bir yandan temettü ödemeleri de sürüyor. Yatırımcılar tarafından da temettü takvimi dikkatle takip ediliyor.
Borsa İstanbul’da 18 – 22 Ağustos tarihleri arasında 5 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor.
İşte bu haftanın temettü takvimi:
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKMGY):
-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025
-Hisse Başına Net: 2,40 TL
-Temettü Verimi: %1,07
Doğu Aras Enerji Yatırımları (ARASE):
-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025
-Hisse Başına Net: 1,87 TL
-Temettü Verimi: %3,16
Astor Enerji (ASTOR):
-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025
-Hisse Başına Net: 1,29 TL
-Temettü Verimi: %1,14
İşbir Holding (ISBIR):
-Temettü Tarihi: 20 Ağustos 2025
-Hisse Başına Net: 0,85 TL
-Temettü Verimi: %0,76
Ayen Enerji (AYEN):
-Temettü Tarihi: 21 Ağustos 2025
-Hisse Başına Net: 0,21 TL
-Temettü Verimi: %0,77