Haberler > Ekonomi > Bu hafta 5 hisse, temettü verecek!

Bu hafta 5 hisse, temettü verecek!

- Güncelleme:
Bu hafta 5 hisse, temettü verecek!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsa İstanbul’da 18 – 22 Ağustos tarihleri arasında 5 şirket temettü ödemesi yapacak. Aralarında Astor Enerji’nin bulunduğu bu şirketler hangileri ve ne zaman, kaç TL temettü ödeyecekler? Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsada zirve yolculuğu devam ederken, BİST şirketlerinin bir yandan temettü ödemeleri de sürüyor. Yatırımcılar tarafından da temettü takvimi dikkatle takip ediliyor.

Borsa İstanbul’da 18 – 22 Ağustos tarihleri arasında 5 şirketin temettü ödemesi yapması bekleniyor.

İşte bu haftanın temettü takvimi:

Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AKMGY):

-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025 
-Hisse Başına Net: 2,40 TL
-Temettü Verimi: %1,07

Doğu Aras Enerji Yatırımları (ARASE):

-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025 
-Hisse Başına Net: 1,87 TL
-Temettü Verimi: %3,16

Astor Enerji (ASTOR):

-Temettü Tarihi: 18 Ağustos 2025 
-Hisse Başına Net: 1,29 TL
-Temettü Verimi: %1,14

İşbir Holding (ISBIR):

-Temettü Tarihi: 20 Ağustos 2025 
-Hisse Başına Net: 0,85 TL
-Temettü Verimi: %0,76

Ayen Enerji (AYEN):

-Temettü Tarihi: 21 Ağustos 2025 
-Hisse Başına Net: 0,21 TL
-Temettü Verimi: %0,77

Kaynak: Türkiye Gazetesi

