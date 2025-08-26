Kamu çalışanlarının en çok araştırdığı konular arasında promosyon ödeme tarihleri gelmektedir. Çalışanlar "Adalet Bakanlığı banka promosyon ödemeleri ne zaman?" sorularına cevap arıyor.

ADALET BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin 1-25 Eylül tarihleri arasında tek seferde personellerin hesaplarına yatacağı bekleniyor. Promosyon ödemelerinin Ekim ayına sarkması şu an için gündemde bulunmuyor.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ANLAŞMASI TEKLİF TARİHİ NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak detayların netleşmesiyle duyuruların paylaşılması bekleniyor.

Maaş promosyonu ile ilgili tüm detaylar Adalet Bakanlığı'nın resmi web sitesi üzerinden öğrenilebilecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE KADAR OLACAK?

Adalet Bakanlığı çalışanlarına yönelik 18 Ağustos’ta düzenlenen ihaleden olumlu sonuç alınamadı. İhalede son tura kalan Vakıfbank 90 bin TL’lik teklif yaptı. Bakanlık tarafından bu teklif yetersiz görüldüğü için kabul edilmedi.

Adalet Bakanlığı ihaleyi ileri bir tarihe erteledi. Yeni ihalenin Ağustos ayının son haftasında yapılması bekleniyor. 2022 yılında Adalet Bakanlığı tarafından çalışanlarına 25 bin lira promosyon ödemesi yapılmıştı.