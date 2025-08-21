Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?
Güncelleme:
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sınav tarihi ile başvuru takvimini ilan etti.
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanları yayımlandı. Ünvan değişikliği sınavı Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon'da 8 il merkezinde yapılacak. Adaylar tek bir sınav merkezi seçebilecek, sınav merkezi değiştirme talepleri kabul edilmeyecek.
SINAV TARİHİ BELLİ OLDU
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.
Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 21 Kasım 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr adresli internet sitesinden yayımlanacak.
BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?
Söz konusu sınav için başvuruların 25 Ağustos-5 Eylül arasında alınması bekleniyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi