Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ne zaman?
Adalet Bakanlığı, Sınav, Yılmaz Tunç, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'na geri sayım başladı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, sınav tarihi ile başvuru takvimini ilan etti.

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı ilanları yayımlandı. Ünvan değişikliği sınavı Adana, Ankara, Antalya, Diyarbakır, Erzurum, İstanbul, İzmir, Trabzon'da 8 il merkezinde yapılacak. Adaylar tek bir sınav merkezi seçebilecek, sınav merkezi değiştirme talepleri kabul edilmeyecek.

SINAV TARİHİ BELLİ OLDU

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavı'nın 30 Kasım'da yapılacağını duyurdu.

Fotoğraflı sınav giriş belgeleri, 21 Kasım 2025 tarihinde https://www.meb.gov.tr  adresli internet sitesinden yayımlanacak.

BAŞVURULAR NE ZAMAN ALINACAK?

Söz konusu sınav için başvuruların 25 Ağustos-5 Eylül arasında alınması bekleniyor.
     

Kaynak: Türkiye Gazetesi

“Siverek’in altını”na dünya talip! Birçok ülkeye ihraç ediliyor, almak için sıraya giriyorlar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor... - HaberlerA101 21 Ağustos aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı! Yeni ürünler raflara yerleşti: A101 broşürü süpürge, trambolin, overlok makinesi getiriyor...Eskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerEskişehir su kesintisi sorgulama: Eskişehir'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Bursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor? - HaberlerBursa Bülbülü nerede çekildi, hangi yıllarda geçiyor?UEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programı - HaberlerUEFA Avrupa Ligi'nde bu hafta hangi maçlar var? Play-off turu ilk maçların programıCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor? - HaberlerCumhur Reyonu nedir, ne zaman başlayacak, marketlerde Cumhur Reyonu projesi ne için yapılıyor?Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programı - HaberlerSüper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? 3. haftanın maç programı
Sonraki Haber Yükleniyor...