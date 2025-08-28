Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İKM alımı sonuçları bekleniyor

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İKM alımı sonuçları bekleniyor

Güncelleme:
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 İKM alımı sonuçları bekleniyor
Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber 2025 yılında yapılacak 5 bin personel alımı için başvuru sürecinin tamamlandığı belli oldu. Binlerce aday "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusuna cevap arıyor.

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları 1-15 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet üzerinden alındı. Adaylar, uygulamalı sınava girip giremeyeceklerini ya da sınav yerlerini Adalet Bakanlığı ile ilgili adliyelerin resmi internet sitelerinden öğrenebilecek.

13 Eylül’de gerçekleşecek klavye sınavı ve 22 Eylül’de açıklanacak sözlü sınav listeleriyle beraber süreç işlemeye devam edecek. "Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte tüm ayrıntılar...

ADALET BAKANLIĞI 5 BİN PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılmak üzere toplam 5 bin personel alımı yapılacak. Başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden gerçekleştirildi.

Bu kapsamda alımlar şu şekilde olacak:

  • 1.500 Zabıt Katibi
  • 3.172 İnfaz ve Koruma Memuru
  • 91 Hemşire
  • 52 Teknisyen
  • 185 Destek Personeli

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre; uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar ve sınav yerleri en geç 5 Eylül 2025 Cuma günü ilgili adliyelerin internet sitelerinde açıklanacaktır.

13 Eylül 2025 Cumartesi günü ise zabıt katibi adayları için uygulamalı klavye sınavına tabii tutulacaktır. Adayların 3 dakika içinde yanlışsız ve tekrarsız 90 kelime yazmaları zorunludur. 

