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Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11&#039;ler belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig 38. haftasında Adana Demirspor Gaziantep FK maçı oynanacak. 19.00'da başlayacak maçın yayın yeri belli oldu. Adana Demirspor Gaziantep FK maçı ilk 11'ler belli oldu.

Adana Demirspor Gaziantep FK Süper Lig'in son haftasında oynanıyor. Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu merak ediliyor. Adana ekibi Süper Lig'deki son maçından 3 puanla ayrılmak istiyor. Gaziantep FK ise 3 puanı alarak puan durumunda biraz daha üst sıralarda ligi bitirmek istiyor. 

ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor Gaziantep maçı oynanacak. 31 Mayıs Cumartesi günü 19.00'da başlayacak mücadele Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak. Adana Demirspor Gaziantep FK maçı Bein Sports 2 kanalından canlı yayınlanacak.

Adana Demirspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda, ilk 11'ler belli oldu mu? - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇI İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Alanyaspor ilk 11: Yusuf Karagöz, Batuhan Yavuz, Aliti, Balkovec, Makouta, Janvier, Vilhena, Enes Keskin, Efecan Karaca, Yusuf Özdemir, Arda Usluoğlu.

Sivasspor ilk 11: Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Camara, Emirhan Başyiğit, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal, Charisis, Oğuzhan Aksoy, Simic, Koita, Bekir Turaç Böke.

ADANA DEMİRSPOR GAZİANTEP FK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Maç yayını Bein Sports 2'de ekrana gelecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverlerin Bein Sports abonesi olması gerekiyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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