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Adana Demirspor Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adana Demirspor Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen Adana Demirspor ve Hatayspor, Süper Lig'in 36. haftasında sahaya çıkıyor. Adana Demirspor Hatayspor maçı yayın yeri belli olurken karşılaşma 19.00'da başlayacak.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında, küme düşmesi kesinleşen iki komşu şehrin takımı Adana Demirspor ve Hatayspor, Yeni Adana Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.

17 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak bu mücadele her iki takım için de ligdeki son haftalarda prestij kazanma fırsatı sunuyor.

ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Adana Demirspor-Hatayspor maçı, Bein Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Süper Lig’in resmi yayıncısı olan Bein Sports, maçı yüksek çözünürlüklü yayın kalitesiyle izleyicilere sunuyor.

Ayrıca, Bein Sports’un dijital platformu Bein Connect üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebilir.

Adana Demirspor Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

ADANA DEMİRSPOR HATAYSPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Adana Demirspor-Hatayspor karşılaşması, Bein Sports 1’in yanı sıra Bein Connect platformu üzerinden dijital olarak izlenebilecek.

Bein Connect, internet bağlantısı olan her cihazda maçı canlı yayınlama imkanı sunuyor.

Ayrıca, maçın canlı skorları ve istatistikleri, Sofascore, Flashscore ve Mackolik gibi mobil uygulamalar üzerinden takip edilebilir. 

Adana Demirspor Hatayspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor-Hatayspor maçı, 17 Mayıs 2025 Cumartesi günü saat 19.00’da başlayacak. Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak bu karşılaşma, ligin son haftalarına girerken her iki takım için de prestij mücadelesi anlamı taşıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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