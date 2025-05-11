Adana Demirspor neden ceza aldı? PFDK puan silme cezası vermişti!

Süper Lig’de dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), son kararlarıyla gündeme oturdu. Özellikle Adana Demirspor’a verilen ağır yaptırımlar, Türk futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Galatasaray ile oynanan karşılaşmada yaşanan kriz sonrası sahadan çekilen Adana temsilcisine çeşitli cezalar uygulanmasına karar verildi. Adana Demirspor neden ceza aldı, detayları neler merak ediliyor.

ADANA DEMİRSPOR NEDEN CEZA ALDI?

PFDK Galatasaray karşısında sahadan çekilen Adana Demirspor’un eylemini sportmenliğe aykırı buldu ve kulübe 3 puan silme cezası verdi. Ceza ile birlikte Adana Demirspor’un ligdeki durumu daha da zora girdi.

Kurul ayrıca söz konusu maçın hükmen 3-0 Galatasaray lehine tescil edilmesine karar verdi. Takımın aldığı karar, ligin son haftalarına girilirken puan durumu açısından büyük önem taşıyor.

BAŞKAN MURAT SANCAK’A HAK MAHRUMİYETİ VE PARA CEZASI

Sahadan çekilme kararında etkili olduğu değerlendirilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da PFDK’dan ceza aldı. Sancak, 30 gün süreyle hak mahrumiyeti cezasına çarptırılırken, ayrıca 500 bin TL para cezası ödemekle yükümlü tutuldu.

Adana Demirspor’da görevli Cihan Eliçiçek’e de disiplin kurulu tarafından ceza verildi. Eliçiçek, 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giremeyecek. Ayrıca 292 bin 500 TL para cezasına da çarptırıldı.

TFF’DEN DİĞER KULÜPLERE DE CEZALAR YAĞDI

PFDK yalnızca Adana Demirspor’a değil, birçok kulübe ve kişiye de disiplin cezası verdi. TÜMOSAN Konyaspor, sosyal medya paylaşımı nedeniyle tam 1 milyon 120 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Kulüp başkanı Ömer Korkmaz’a 23 gün hak mahrumiyeti, futbolcu Emmanuel Boateng’e ise 2 resmi maç men cezası uygulandı. Kulüp idarecisi Yusuf Küçükbakırcı ise 21 gün hak mahrumiyeti ve 150 bin TL ceza aldı. Hüseyin Bilgin'e ise 1 maç men ve 58 bin 500 TL ceza kesildi.

Disiplin Kurulu, Beşiktaş’a 840 bin TL, Corendon Alanyaspor ve Net Global Sivasspor’a ise ayrı ayrı 168 bin TL ceza verdi. Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz ise 2 resmi müsabakadan men ve 117 bin TL para cezasıyla karşı karşıya kaldı.

Ayrıca bazı kulüplerin taraftarlarına yönelik olarak elektronik bilet engeli uygulanmasına da karar verildi. Bu kapsamda Bellona Kayserispor, TÜMOSAN Konyaspor, Net Global Sivasspor, Beşiktaş ve Alanyaspor taraftarlarının bir sonraki maçta stadyuma girişleri yasaklandı.

SÜPER LİG PUAN DURUMU