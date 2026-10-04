Adana'nın Saimbeyli ilçesi, 4 Ekim 2026 Pazar günü öğleden sonra art arda meydana gelen iki depremle sarsıldı. İlk sarsıntı saat 14.19'da 4,8 büyüklüğünde gerçekleşirken, yaklaşık 17 dakika sonra aynı bölgede 4,9 büyüklüğünde ikinci bir deprem kaydedildi. Peş peşe yaşanan depremlerin ardından vatandaşlar, "Adana'da depremde yıkım oldu mu?", "Ölü veya yaralı var mı?" sorularının cevabını araştırmaya başladı.

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AFAD'ın verilerine göre Saimbeyli merkezli ilk deprem saat 14.19'da meydana geldi. Büyüklüğü 4,8 olarak açıklanan sarsıntının derinliği 7,99 kilometre olarak ölçüldü. İlk depremin ardından bölgede hareketlilik devam ederken, saat 14.36'da yine Saimbeyli merkezli ikinci bir deprem meydana geldi. AFAD'ın paylaştığı son verilere göre ikinci sarsıntının büyüklüğü 4,9 derinliği ise 8,67 kilometre oldu. Peki, Adana depremde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı?

Adana depremde yıkım oldu mu, ölü ya da yaralı var mı? Adana Valisi Mustafa Yavuz son dakika gelişmelerini duyurdu

ADANA DEPREMDE YIKIM OLDU MU, ÖLÜ YA DA YARALI VAR MI?

İlk 4,8 büyüklüğündeki sarsıntının ardından AFAD tarafından yapılan değerlendirmede an itibarıyla herhangi bir olumsuz durum bulunmadığı ve saha taramalarının sürdüğü bildirildi. Adana Valisi Mustafa Yavuz da ilk deprem sonrasında yaptığı açıklamada kendilerine ulaşan bilgiler arasında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını belirtti.

Saimbeyli'de meydana gelen iki depremin ardından can kaybı veya yaralanma yaşandığına ilişkin de resmi bir bilgi paylaşılmadı. Adana Valisi Mustafa Yavuz, ilk deprem sonrasında yaptığı açıklamada saha taramalarının devam ettiğini bildirdi.





| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : BETÜL TOKKAN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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