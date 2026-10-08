Adana Lezzet Festivali ne zaman, hangi konserler var? İşte festival programı
Adana Lezzet Festivali 2026 programı, gastronomi etkinlikleri, konserler, atölyeler ve sahne gösterileriyle birlikte açıklandı. Merkez Park’ta düzenlenecek festivalin tarihleri, konser programı ve üç günlük etkinlik takvimi ziyaretçiler tarafından araştırılıyor.
Adana’nın mutfak kültürünü, yerel üreticilerini ve gastronomi mirasını bir araya getiren Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl 10. kez düzenleniyor. “Acısıyla Tatlısıyla, 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla gerçekleştirilecek festivalde yöresel lezzetlerin yanı sıra şef sunumları, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar, konserler ve sahne gösterileri yer alacak. Festivalin ana merkezi Merkez Park olurken bazı etkinlikler Büyük Saat çevresi, Amfi Tiyatro ve farklı festival sahnelerinde gerçekleştirilecek. Festival alanına giriş ücretsiz olacak.
ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak ve 11 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Üç gün sürecek festivalin ana etkinlik alanı Adana Merkez Park olacak. 9 Ekim’de saat 11.00’de Selamlık Sofra Mirası Evi açılışıyla başlayacak program, saat 15.00’te festival korteji ve saat 16.00’da Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması töreniyle devam edecek.
Üç gün boyunca yerli ve yabancı şeflerin gösterileri, gastronomi atölyeleri, paneller, genç şefler yarışması, konserler ve açık hava etkinlikleri gerçekleştirilecek. 11 Ekim sabahı Büyük Saat ile Merkez Park arasında Ödüllü Lezzet Koşusu da düzenlenecek.
ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE HANGİ KONSERLER VAR?
Adana Lezzet Festivali’nin 2026 konser programında Nazende, Retrobüs, Touche, Zara ve Kıraç yer alıyor. Festivalin ilk günü olan 9 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Nazende Açılış Konseri Ana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 21.00’de Retrobüs, Sarıyer Performans Sahnesi’nde konser verecek.
10 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Touche sahne alırken gecenin öne çıkan konseri saat 21.00’de Zara tarafından gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 11 Ekim Pazar günü ise saat 21.00’de Kıraç konseri düzenlenecek. Konserlerin yanı sıra festival boyunca DJ performansları, dans gösterileri ve farklı sahne etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşacak.
ADANA LEZZET FESTİVALİ PROGRAMI
9 Ekim 2026 Cuma
11.00 Selamlık Sofra Mirası Evi Açılışı
Büyük Saat Karşısı
15.00 Festival Kortej Yürüyüşü
Merkez Park
16.00 Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması
Ana Lezzet Sahnesi
17.00 Nicolai Tram ile Açık Ateş Gastronomik Show
Ana Lezzet Sahnesi
18.00 Nazende Açılış Konseri
Ana Lezzet Sahnesi
19.00 İbrahim Büyükak Stand-up Gösterisi
Amfi Tiyatro
21.00 Retrobüs Konseri
Sarıyer Performans Sahnesi
10 Ekim 2026 Cumartesi
11.30 Adana Sofrasına Hoş Geldiniz
Ana Lezzet Sahnesi
12.00 Gastronomi Atölyeleri
Fatma Çıkla Atölye Çadırı
12.00 Genç Şefler Yarışması
Genç Şefler Çadırı
12.00 DJ & Dans Gösterileri ve Yerel Gruplar
Sarıyer Performans Sahnesi
12.05 Workshop: Çukurova’dan
Ana Lezzet Sahnesi
12.40 Söyleşi: Gastrodiplomatik Adana
Ana Lezzet Sahnesi
13.15 Workshop: Ortak Mutfak Kültürümüz
Ana Lezzet Sahnesi
14.05 Workshop: Karataş’tan
Ana Lezzet Sahnesi
14.40 Söyleşi & Workshop: Kavsara’nın Yolculuğu
Ana Lezzet Sahnesi
15.15 Workshop: Akdeniz
Ana Lezzet Sahnesi
16.05 Workshop: Toroslar’dan
Ana Lezzet Sahnesi
16.40 Workshop: Çukurova’dan
Ana Lezzet Sahnesi
17.00 Touche Konseri
Sarıyer Performans Sahnesi
17.15 Anadolu Halk Mutfakları: Keşkek, Herise, Hırısı
Ana Lezzet Sahnesi
19.00 Tahsin Hasoğlu Stand-up Gösterisi
Amfi Tiyatro
20.00 Nehir Gösterileri: Lazer, Drone ve Havai Fişek
Seyhan Nehri
21.00 Zara Konseri
Konser Sahnesi
11 Ekim 2026 Pazar
08.00 Ödüllü Lezzet Koşusu
Büyük Saat - Merkez Park
10.00 İnteraktif Dans
Sarıyer Performans Sahnesi
11.30 Söyleşi & Workshop: Çukurova’nın Bakliyat Mirası ve Geleceğin Sofrası
Ana Lezzet Sahnesi
12.00 Gastronomi Atölyeleri
Fatma Çıkla Atölye Çadırı
12.00 Genç Şefler Yarışması
Genç Şefler Çadırı
12.00 DJ & Dans Gösterileri ve Yerel Gruplar
Sarıyer Performans Sahnesi
12.05 Workshop: Karataş’tan
Ana Lezzet Sahnesi
12.40 Söyleşi & Workshop: Fermentasyon
Ana Lezzet Sahnesi
13.15 Adana Sofrasına Hoş Geldiniz
Ana Lezzet Sahnesi
14.15 Lezzet Söyleşisi
Ana Lezzet Sahnesi
15.00 Workshop: Ege Mutfağı
Ana Lezzet Sahnesi
15.35 Seville Ölçeğinde Bir Meksika’ya Yolculuk
Ana Lezzet Sahnesi
16.10 Workshop: Halka mı, Churros mu?
Ana Lezzet Sahnesi
16.45 Türkiye’nin En Meşhur Kebabı: Coğrafi İşaretli Adana Kebap
Ana Lezzet Sahnesi
21.00 Kıraç Konseri
Konser Sahnesi