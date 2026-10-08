Adana Lezzet Festivali 2026 programı, gastronomi etkinlikleri, konserler, atölyeler ve sahne gösterileriyle birlikte açıklandı. Merkez Park’ta düzenlenecek festivalin tarihleri, konser programı ve üç günlük etkinlik takvimi ziyaretçiler tarafından araştırılıyor.

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Adana’nın mutfak kültürünü, yerel üreticilerini ve gastronomi mirasını bir araya getiren Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu yıl 10. kez düzenleniyor. “Acısıyla Tatlısıyla, 10. Yıl, On’ca Lezzet” temasıyla gerçekleştirilecek festivalde yöresel lezzetlerin yanı sıra şef sunumları, atölyeler, söyleşiler, yarışmalar, konserler ve sahne gösterileri yer alacak. Festivalin ana merkezi Merkez Park olurken bazı etkinlikler Büyük Saat çevresi, Amfi Tiyatro ve farklı festival sahnelerinde gerçekleştirilecek. Festival alanına giriş ücretsiz olacak.

ADANA LEZZET FESTİVALİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

10. Uluslararası Adana Lezzet Festivali 9 Ekim 2026 Cuma günü başlayacak ve 11 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek. Üç gün sürecek festivalin ana etkinlik alanı Adana Merkez Park olacak. 9 Ekim’de saat 11.00’de Selamlık Sofra Mirası Evi açılışıyla başlayacak program, saat 15.00’te festival korteji ve saat 16.00’da Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması töreniyle devam edecek.

Üç gün boyunca yerli ve yabancı şeflerin gösterileri, gastronomi atölyeleri, paneller, genç şefler yarışması, konserler ve açık hava etkinlikleri gerçekleştirilecek. 11 Ekim sabahı Büyük Saat ile Merkez Park arasında Ödüllü Lezzet Koşusu da düzenlenecek.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, hangi konserler var? İşte festival programı

ADANA LEZZET FESTİVALİ'NDE HANGİ KONSERLER VAR?

Adana Lezzet Festivali’nin 2026 konser programında Nazende, Retrobüs, Touche, Zara ve Kıraç yer alıyor. Festivalin ilk günü olan 9 Ekim Cuma günü saat 18.00’de Nazende Açılış Konseri Ana Lezzet Sahnesi’nde gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 21.00’de Retrobüs, Sarıyer Performans Sahnesi’nde konser verecek.

10 Ekim Cumartesi günü saat 17.00’de Touche sahne alırken gecenin öne çıkan konseri saat 21.00’de Zara tarafından gerçekleştirilecek. Festivalin son günü olan 11 Ekim Pazar günü ise saat 21.00’de Kıraç konseri düzenlenecek. Konserlerin yanı sıra festival boyunca DJ performansları, dans gösterileri ve farklı sahne etkinlikleri de ziyaretçilerle buluşacak.

Adana Lezzet Festivali ne zaman, hangi konserler var? İşte festival programı

ADANA LEZZET FESTİVALİ PROGRAMI

9 Ekim 2026 Cuma

11.00 Selamlık Sofra Mirası Evi Açılışı

Büyük Saat Karşısı

15.00 Festival Kortej Yürüyüşü

Merkez Park

16.00 Açılış ve Mangal Ateşi Yakılması

Ana Lezzet Sahnesi

17.00 Nicolai Tram ile Açık Ateş Gastronomik Show

Ana Lezzet Sahnesi

18.00 Nazende Açılış Konseri

Ana Lezzet Sahnesi

19.00 İbrahim Büyükak Stand-up Gösterisi

Amfi Tiyatro

21.00 Retrobüs Konseri

Sarıyer Performans Sahnesi

10 Ekim 2026 Cumartesi

11.30 Adana Sofrasına Hoş Geldiniz

Ana Lezzet Sahnesi

12.00 Gastronomi Atölyeleri

Fatma Çıkla Atölye Çadırı

12.00 Genç Şefler Yarışması

Genç Şefler Çadırı

12.00 DJ & Dans Gösterileri ve Yerel Gruplar

Sarıyer Performans Sahnesi

12.05 Workshop: Çukurova’dan

Ana Lezzet Sahnesi

12.40 Söyleşi: Gastrodiplomatik Adana

Ana Lezzet Sahnesi

13.15 Workshop: Ortak Mutfak Kültürümüz

Ana Lezzet Sahnesi

14.05 Workshop: Karataş’tan

Ana Lezzet Sahnesi

14.40 Söyleşi & Workshop: Kavsara’nın Yolculuğu

Ana Lezzet Sahnesi

15.15 Workshop: Akdeniz

Ana Lezzet Sahnesi

16.05 Workshop: Toroslar’dan

Ana Lezzet Sahnesi

16.40 Workshop: Çukurova’dan

Ana Lezzet Sahnesi

17.00 Touche Konseri

Sarıyer Performans Sahnesi

17.15 Anadolu Halk Mutfakları: Keşkek, Herise, Hırısı

Ana Lezzet Sahnesi

19.00 Tahsin Hasoğlu Stand-up Gösterisi

Amfi Tiyatro

20.00 Nehir Gösterileri: Lazer, Drone ve Havai Fişek

Seyhan Nehri

21.00 Zara Konseri

Konser Sahnesi

11 Ekim 2026 Pazar

08.00 Ödüllü Lezzet Koşusu

Büyük Saat - Merkez Park

10.00 İnteraktif Dans

Sarıyer Performans Sahnesi

11.30 Söyleşi & Workshop: Çukurova’nın Bakliyat Mirası ve Geleceğin Sofrası

Ana Lezzet Sahnesi

12.00 Gastronomi Atölyeleri

Fatma Çıkla Atölye Çadırı

12.00 Genç Şefler Yarışması

Genç Şefler Çadırı

12.00 DJ & Dans Gösterileri ve Yerel Gruplar

Sarıyer Performans Sahnesi

12.05 Workshop: Karataş’tan

Ana Lezzet Sahnesi

12.40 Söyleşi & Workshop: Fermentasyon

Ana Lezzet Sahnesi

13.15 Adana Sofrasına Hoş Geldiniz

Ana Lezzet Sahnesi

14.15 Lezzet Söyleşisi

Ana Lezzet Sahnesi

15.00 Workshop: Ege Mutfağı

Ana Lezzet Sahnesi

15.35 Seville Ölçeğinde Bir Meksika’ya Yolculuk

Ana Lezzet Sahnesi

16.10 Workshop: Halka mı, Churros mu?

Ana Lezzet Sahnesi

16.45 Türkiye’nin En Meşhur Kebabı: Coğrafi İşaretli Adana Kebap

Ana Lezzet Sahnesi

21.00 Kıraç Konseri

Konser Sahnesi

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