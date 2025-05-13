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Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Adliyelerde işlemleri olan vatandaşlar, 2025 adli tatil tarihlerini araştırmaya başladı. Adli tatil hukuki işlemlerin durdurulması anlamına gelmiyor. Acil davalar nöbetçi mahkemede görülmeye devam edecek.

Adli çalışanların izin dönemi olan adli tatil süreci mahkemede işlemleri olan vatandaşlar 2025 adli tatil takvimini araştırıyor. 

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılmakta. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (HMK) 102. maddesine göre, adli tatil her yıl 20 Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer.

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025 - 1. Resim

2025 yılında da bu takvim değişmeyecek. Tatil, 20 Temmuz 2025 Pazar günü başlayıp 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Yeni adli yıl ise 1 Eylül 2025 Pazartesi günü başlayacak. Bu 43 günlük süreçte, mahkemeler genel olarak duruşmalara ara verse de nöbetçi mahkemeler acil nitelikteki davaları görmeye devam edecek.

ADLİ TATİL TAKVİMİ 2025

2025 adli tatil takvimi, dava süreçlerini takip edenler için kritik bir öneme sahip. 20 Temmuz-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında toplam 43 gün sürecek olan tatil, mahkemelerin çoğunda duruşmaların ertelenmesine neden olacak.

Adli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025 - 2. Resim

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Nöbetçi mahkemeler aracılığıyla HMK 103. maddesinde belirtilen istisnai davalar görülmeye devam edecek. Bunlar arasında nafaka, velayet, soybağı, ihtiyati tedbir, haciz, delil tespiti, iflas, konkordato ve iş davaları yer alıyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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