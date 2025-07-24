Adli Tatilde dava açılır mı? sorusu hukuksal süreçleri devam eden kişiler tarafından sorgulatılıyor. Adli tatil bu sene 20 Temmuz'da başladı ve 31 Ağustos'ta sona erecek. Bu süreçte davaların açılıp açılmayaca merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

Adli tatilin ne zaman başladığı ve kaç gün süreceği en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Adli tatil tarihi, özellikle davası olan kişiler tarafından sorgulanıyor.

Tatil süresi içinde nöbetçi mahkemeler görev yapmaktadır. Tatil süresi boyunca görev yapacak nöbetçi mahkemeler ise acil davalara bakmaktadır. Peki, Adli Tatilde dava açılır mı? İşte tüm ayrıntılar...

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatilde dava açılır. Bu dönemde her tülü dava dilekçesi hazırlanıp mahkemeye verilebilir. Ayrıca karşı tarafın istinaf ve temyiz dilekçesi de kabul edilir.

Ancak, çoğu dava için duruşmalar adli tatilden sonra yani 1 Eylün sonrasına atılır. Acil nitelikle olması durumunda nöbetçi mahkemeler tarafından adil tatil sırasında da görülebilir.

NÖBETÇİ MAHKEMELERDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLÜR?

Adli tatilde nöbetçi mahkemeler dışında rutin duruşmalar gerçekleşmez. Ancak istisnai olarak bazı davalar görülür.

Adli mahkemelerde görülen davalar şunlardır;

İhtiyati tedbir/haciz, delil ispatı gibi işlemler Nafaka, velayat, vesayet ya da soybağı, İşçi davaları, Nüfus kayıt düzeltmeleri, İflas ya da konkordato, Kıymetli evrak, ticari defter kaybı, İvedi işer ve mahkeme tarafından karar verilen diğer işler

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK VE BİTECEK?

Adli tatil, her yıl aynı tarihler arasında yapılıyor. Yani her sene 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda "Adli tatil süresi" başlıklı 102. maddesinde: "Adli tatil, her yıl 20 Temmuz'da başlar, 31 Ağustos'ta sona erer. Yeni adli yıl 1 Eylül'de başlar." ifadeleri yer alıyor.