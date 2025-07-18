Adli tatilde dava açılır mı? Tatil sürecinde görülecek davalar

Adli tatil için geri sayım başlamışken adli tatilde dava açılır mı sorusu gündeme geldi. Mahkeme ve dava sürecinde olanlar adli tatil detaylarını araştırırken tatilin başlayacağı tarih merak konusu oldu. Hakim ve savcıların yıllık izin dönemini kapsayan bu süreçte dava ve hukuk işlemleri duruyor. Peki adli tatilde dava açılır mı?

Adli tatilin başlamasına kısa bir süre kala gözler dava açma süreçlerine çevrildi. Avukatlar ve yargı mensupları, adli tatil süresince mahkemelerin nasıl çalışacağını araştırmaya başladı. Her yıl 20 Temmuz’da başlayan adli tatil döneminde bazı dosyaların ertelendiği, ancak bazı davaların ise devam ettiği biliniyor.

ADLİ TATİLDE DAVA AÇILIR MI?

Adli tatilde dava açılmasına ilişkin yasal bir engel bulunmuyor. Ancak davanın niteliğine göre sürecin başlatılması mümkün olsa da duruşmaların görülmesi genellikle tatil bitimine ertelenebiliyor. Aciliyet arz eden durumlar ise bu kuralın dışında tutuluyor. Dolayısıyla, dava açmak mümkün olsa da dosyanın işleme alınması genellikle Eylül ayını bulabiliyor.

ADLİ TATİLDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLECEK?

Adli tatil süresince birçok dava türü ertelense de bazı acil nitelikli dosyalar görülmeye devam ediyor. Bu kapsamda; ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz işlemleri, geçici hukuki koruma talepleri,nafaka davaları, velayet ve vesayet davaları, ceza Muhakemesi Kanunu kapsamındaki tutukluluk incelemeleri, iş mahkemelerinde acil durum içeren dosyalar tatil süresince işlem görmeye devam edecek.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Adli tatil 20 Temmuz 2025 tarihinde başlayacak ve 31 Ağustos 2025 günü sona erecek. Bu süreçte mahkemelerin çoğu işlemleri durdurulacak ve yeni duruşma günleri adli tatilin sona ermesinden sonra planlanacak. Dava açmak isteyenler başvurularını yapabilecek ancak çoğu dosya Eylül ayına bırakılacak.

ADLİ TATİL KAÇ GÜN?

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 102. maddesine göre adli tatil süresi 20 Temmuz’da başlar ve 31 Ağustos’ta sona erer. Bu da yaklaşık 40 gün süren bir yargı tatili anlamına gelir.

ADLİYELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Adli tatil, 31 Ağustos 2025 Pazar günü sona erecek. Bu kapsamda, adliyeler 1 Eylül 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden tam kapasiteyle hizmet vermeye başlayacak.