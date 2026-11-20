Adli Tıp Kurumu merkez ve taşra teşkilatına 181 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Her aday yalnızca bir pozisyon için başvurabilecek. Peki, Adli Tıp sözleşmeli personel alımı başvurusu nasıl yapılacak, başvuru şartları neler?

Kaydet a- | +A

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 181 sözleşmeli personel alacak. Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca yapılacak sözlü sınavlara 2026 yılı KPSS’ye giren adaylardan her pozisyon için aranan puan türünden en az 70 puan alanlar başvurabilecek.

ADLİ TIP PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Başvurular 30 Kasım 2026 Pazartesi günü saat 09.00'da başlayacak, 6 Aralık 2026 Pazar günü saat 23.59'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ekranından yapacak.

Adli Tıp 181 sözleşmeli personel alacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

ADLİ TIP PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Son başvuru günü olan 06 Aralık 2026 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak, İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2026) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonuna başvurup, puan sıralaması sonucu sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların boy-kilo ölçümleri sözlü sınav tarihinde yapılacaktır. Gerekli boy-kilo şartını sağlayamayan adaylar sözlü sınava alınmayacaktır.

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

ç) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak, d) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

e) Kamu haklarından mahrum olmamak,

f) Son başvuru tarihi itibarıyla başvurulan pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala