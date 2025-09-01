Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı...

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Afganistan, Deprem, Ölü Sayısı, Yaralı Sayısı, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son dakika deprem haberi Afganistan'dan geldi. Yabancı ajanslar bölgedeki son durumla ilgili yeni gelişmeleri aktardı. Peki Afganistan'da deprem ne zaman oldu, büyüklüğü kaç, ölü sayısı belli mi? bölgeden ilk fotoğraflar geldi, durum çok kötü. Yüzlerce ölü olduğu aktarıldı, işte detaylar...

Son dakika Afganistan depremi merak ediliyor. İnsanlar bölgedeki son durumun ne olduğunu, ölü ve yaralı sayısını araştırıyor. Peki Afganistan'daki depremin büyüklüğü kaç, ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu. Bilanço artıyor, olay yerinden ilk kareler de geldi. İşte Afganistan depremi ile ilgili ayrıntılar... 

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - 1. Resim

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Dün gece Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem yerel saatle 23:47’de oldu. 

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - 2. Resim

BİRÇOK YER SALLANDI

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem birçok yerde hissedildi. Bilanço merak konusuydu, ilk bilgiler geldi. 

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - 3. Resim

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - 4. Resim

Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.

Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı... - 5. Resim

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Tarımla uğraşanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı... 31 Aralık'ta sona erecekOkul öncesi ve 1. sınıf öğrencileri için uyum haftası başladı! İstanbul'da trafik kilitlendi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Büyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? - HaberlerBüyüme rakamları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?Denizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Buldan yangın son dakika gelişmesi... - HaberlerDenizli'deki orman yangını söndürüldü mü? Buldan yangın son dakika gelişmesi...Furkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli... - HaberlerFurkan Dölek kimdir, ABD'deki işi ne, bulundu mu? Babası konuştu, herkes endişeli...Rayo Vallecano - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta? - HaberlerRayo Vallecano - Barcelona maçı hangi kanalda, saat kaçta?Balıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu? 31 Ağustos AFAD son dakika deprem listesiÖğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı - HaberlerÖğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi? 2025-2026 yol desteği başvuru ekranı
Sonraki Haber Yükleniyor...