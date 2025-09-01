Afganistan'daki depremde kaç kişi öldü? İşte son depremin bilançosu, yüzlerce can kaybı...

Son dakika Afganistan depremi merak ediliyor. İnsanlar bölgedeki son durumun ne olduğunu, ölü ve yaralı sayısını araştırıyor. Peki Afganistan'daki depremin büyüklüğü kaç, ne zaman oldu, kaç kişi öldü? Yabancı ajanslar son dakika olarak duyurdu. Bilanço artıyor, olay yerinden ilk kareler de geldi. İşte Afganistan depremi ile ilgili ayrıntılar...

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Dün gece Afganistan'ın doğusundaki Kunar vilayetinde 6,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 6,0 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün ülkenin Pakistan sınırı yakınındaki Celalabad'ın 27 kilometre kuzeydoğusu olduğunu açıkladı. Deprem yerel saatle 23:47’de oldu.

BİRÇOK YER SALLANDI

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem birçok yerde hissedildi. Bilanço merak konusuydu, ilk bilgiler geldi.

AFGANİSTAN'DAKİ DEPREMDE ÖLÜ SAYISI

Ülkenin resmi haber ajansı Bakhtar, deprem nedeniyle en az 250 kişinin öldüğünü, 500 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Afganistan Halk Sağlığı Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman ise, depremin dağlık ve ulaşımı zor bir bölgede gerçekleştiğini belirterek, geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyledi.

Ölü sayısının artabileceğini kaydeden Zaman, "İnsan kayıpları ve altyapı hasarına ilişkin kesin bilgilere ulaşmamız zaman alacak" açıklamasında bulundu. Sarsıntının şiddeti ve depremin yol açtığı hasar ise kameralara yansıdı.