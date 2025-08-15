Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Afonso Sousa istatistikleri nasıl, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar? Samsunspor transferi gündemde!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yaz transfer döneminde dikkat çeken bir hamleye imza attı. Karadeniz temsilcisi, Polonya’nın güçlü ekiplerinden Lech Poznań forması giyen 25 yaşındaki Portekizli oyun kurucu Afonso Sousa’yı renklerine bağladığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan resmi açıklamada, oyuncunun kadroya katılımı “Avrupa hedeflerimizde kadromuzun yeni üyesi” ifadeleriyle paylaşıldı. Peki, Afonso Sousa istatistikleri nasıl, kaç yaşında, piyasa değeri ne kadar?

AFONSO SOUSA İSTATİSTİKLERİ NASIL?

Portekizli orta saha oyuncusu Afonso Sousa geçtiğimiz sezon Lech Poznan formasıyla 32 resmi maçta görev aldı ve 13 gol ile 6 asistlik performans sergiledi. Profesyonel kariyerinde toplam 199 maçta 39 gol ve 18 asist üreten oyuncu, oyun kurucu olarak takımına önemli katkılar sağlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme maçlarında da forma giyen Sousa, Avrupa tecrübesiyle dikkat çekiyor.

AFONSO SOUSA KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Afonso Gamelas de Pinho Sousa 3 Mayıs 2000 doğumlu, 25 yaşında. Portekiz’in Aveiro kentinde dünyaya gelen futbolcu, FC Porto altyapısında yetişti ve kariyerine Porto B takımıyla başladı.

Portekiz’in tüm alt yaş ulusal takımlarında forma giyen Sousa, genç yaşta Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

AFONSO SOUSA PİYASA DEĞERİ NE KADAR?

25 yaşındaki Portekizli yıldızın güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak kaydediliyor.

AFONSO SOUSA SAMSUNSPOR TRANSFERİ GÜNDEMDE

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Afonso Sousa’yı renklerine bağladığını resmi olarak açıkladı. Karadeniz temsilcisi, 5 yıllık sözleşme ile oyuncuyu kadrosuna kattı. Teknik direktörün oyun sisteminde merkez ofansif pozisyonunda görev alacak olan Sousa’nın, Süper Lig’de takımın hücum gücüne doğrudan katkı yapması bekleniyor.

 Afonso Sousa UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos maçında forma giyemeyecek.

