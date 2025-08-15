Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta? Maçı Juan Martinez Munuera yönetecek

- Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Türkiye temsilcisi Samsunspor, Yunanistan’ın köklü kulüplerinden Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek. İki ayak üzerinden oynanacak eşleşmede, ilk randevu Atina Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak heyecanla araştırılıyor.

Panathinaikos, play-off turuna Shakhtar Donetsk’i eleyerek geldi. İki maçta da gol olmazken penaltı atışlarında 4-3 üstünlük sağlayan Yunan ekibi adını bir üst tura yazdırdı.

Shakhtar’da Oleh Ocheretko kırmızı kart görerek oyun dışında kalırken, teknik direktör Arda Turan da hakeme itiraz nedeniyle tribüne gönderildi. Peki, Samsunspor - Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta?

SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda temsilcimiz Samsunspor, Yunanistan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak.

Samsunspor - Panathinaikos maçı 21 Ağustos Perşembe günü oynanacak. Karşılaşma Yunanistan’ın başkenti Atina’da, yerel saatle 21.00’de başlayacak.

Rövanş ise 28 Ağustos Perşembe günü Samsun’da yapılacak.

SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS MAÇI HAKEM KADROSU BELLİ OLDU

UEFA play-off turunda oynanacak iki maçın hakem kadrolarını açıkladı. Atina Olimpiyat Stadı’nda gerçekleşecek ilk karşılaşmada İspanyol hakem Juan Martinez Munuera düdük çalacak.

Munuera’nın yardımcılıklarını Diego Barbero ve Miguel Martinez üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Mateo Busquets Ferrer olacak.

28 Ağustos’ta Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak rövanşta ise Bosna Hersekli Irfan Peljto görev yapacak.

Peljto’nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ile Davor Beljo üstlenecek, Milos Gigovic ise dördüncü hakem olarak sahada yer alacak.

SAMSUNSPOR - PANATHINAIKOS MAÇI NEREDE?

Serinin ilk karşılaşması Yunanistan’ın başkenti Atina’da bulunan Olimpiyat Stadı’nda yapılacak. Rövanş ise Samsun'da yer alan Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı’nda oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

