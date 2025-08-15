Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam!

Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İspanya La Liga 2025-2026 sezonu, futbolseverler için yeni bir heyecan dalgası başlatıyor. Sezonun açılış haftasında Girona, kendi sahasında Rayo Vallecano’yu konuk edecek. İki takım da lige güçlü bir başlangıç yapmak ve üç puanla sezonu açmak için sahada olacak. Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken La Liga canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.

Municipal de Montilivi Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem sahada hem de ekran başında takip edilecek. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İspanya La Liga 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Girona, kendi sahasında Rayo Vallecano’yu ağırlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilecek.

Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Hem stadyumda hem de televizyon başında izleyiciler, sezonun ilk heyecanını yaşayacak.

Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam! - 1. Resim

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Girona ile Rayo Vallecano arasındaki maç 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Municipal de Montilivi Stadyumu’nda oynanacak mücadele için geri sayım başlatıldı.

Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam! - 2. Resim

GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Girona: Gazzaniga, Rincon, Witsel, Reis, Blind, Herrera, Solis, Tsygankov, Lemar, Asprilla, Miovski

Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Felipe, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia, De Frutos, Nteka

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın Lausanne maçlarının hakemleri belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - HaberlerSerik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. LigBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesi - HaberlerBalıkesir'de deprem mi oldu, büyüklüğü ne? AFAD duyurdu, işte 15 Ağustos son depremler listesiŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı - HaberlerŞampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladıDGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları... - HaberlerDGS tercihler ne zaman? 2025 DGS tercih kılavuzu ve taban puanları...PMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2025 PMYO parkur sınavı tarihi gündemde - HaberlerPMYO parkur sınavı ne zaman, nasıl yapılacak? 2025 PMYO parkur sınavı tarihi gündemdePendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek? - HaberlerPendik su kesintisi: İSKİ listeyi duyurdu, Pendik'te sular ne zaman gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...