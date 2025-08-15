Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir? La Liga heyecanı bu akşam!
İspanya La Liga 2025-2026 sezonu, futbolseverler için yeni bir heyecan dalgası başlatıyor. Sezonun açılış haftasında Girona, kendi sahasında Rayo Vallecano’yu konuk edecek. İki takım da lige güçlü bir başlangıç yapmak ve üç puanla sezonu açmak için sahada olacak. Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir merak edilirken La Liga canlı yayın bilgileri de netlik kazandı.
Municipal de Montilivi Stadyumu’nda oynanacak mücadele, hem sahada hem de ekran başında takip edilecek. Peki, Girona - Rayo Vallecano maçı canlı yayın hangi kanalda, nerede izlenir?
GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
İspanya La Liga 2025-2026 sezonunun açılış haftasında Girona, kendi sahasında Rayo Vallecano’yu ağırlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilecek.
Karşılaşma S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Hem stadyumda hem de televizyon başında izleyiciler, sezonun ilk heyecanını yaşayacak.
GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
Girona ile Rayo Vallecano arasındaki maç 15 Ağustos 2025 Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Municipal de Montilivi Stadyumu’nda oynanacak mücadele için geri sayım başlatıldı.
GIRONA - RAYO VALLECANO MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Girona: Gazzaniga, Rincon, Witsel, Reis, Blind, Herrera, Solis, Tsygankov, Lemar, Asprilla, Miovski
Rayo Vallecano: Batalla, Balliu, Felipe, Lejeune, Espino, Palazon, Ciss, Valentin, A Garcia, De Frutos, Nteka