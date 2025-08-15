Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!

Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ve muhtemel ilk 11'ler gündemde! Galatasaray RAMS Park’ta oynadığı son 18 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi.

15 galibiyet ve 3 beraberlik elde eden sarı-kırmızılılar, rakip fileleri 46 kez havalandırırken kalesinde sadece 15 gol gördü. Son mağlubiyetini 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe karşısında alan Galatasaray bu akşam da galibiyet peşinde.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray evinde Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, yeni sezona galibiyetle başlamış olmanın moraliyle sahaya çıkacak. Maç öncesinde kadro büyük ölçüde netleşti, bazı yıldız oyuncuların da durumu maç saatinde belli olacak.

Galatasaray muhtemel ilk 11: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Sane, Barış Alper

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA OSİMHEN VE ICARDI OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin maçta sahaya çıkıp çıkmayacağı maç öncesinde net değil.

Osimhen, geçtiğimiz sezonki gol performansıyla radardayken Icardi ise sakatlıktan yeni dönüyor. Okan Buruk iki yıldız oyuncunun durumuna göre forvet hattında değişiklik yapabilir.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇINDA KİMLER EKSİK, KİMLER SAKAT?

Galatasaray’da eksik futbolcular arasında Victor Nelsson ve Carlos Cuesta bulunuyor. Her iki oyuncunun lisansları çıkarılmadığı için Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecekler. Sakatlıktan yeni dönen Icardi için ise durum tamamen belirsiz.

GALATASARAY FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Fatih Karagümrük karşılaşması 15 Ağustos Cuma günü saat 21:30’da RAMS Park’ta oynanacak. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.