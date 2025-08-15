Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçları skoru! İşte play-off biletini alan takımlar

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçları skoru! İşte play-off biletini alan takımlar

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçları skoru! İşte play-off biletini alan takımlar
Haberler Haberleri  / Anadolu Ajansı

UEFA Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu tam 29 rövanş maçı ile sonra erdi. Tur atlayan takımlar belli oldu, aralarında temsilcilerimiz de var. Peki kimler elendi, kimler çıktı, rakipler belli oldu mu? İşte Konferans Ligi maçları ve skorlar...

 

UEFA Konferans Ligi'nde play-off turuna yükselen takımlar belli oldu. Beşiktaş ve Başakşehir tur atladı mı, rakipleri kimler? Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında 3. eleme turu sona erdi. İşte karşılaşmalar, skorlar, eşleşmeler e tüm detaylar... 

KONFERANS LİGİ'NDE PLAY-OFF'A YÜKSELEN TAKIMLAR

İstanbul Başakşehir'in ardından rakiplerini eleyen Lausanne, Sparta Prag, Levski Sofya, Differdange, Anderlecht, Omonoia, Györi, Polissya, Rosenborg, AZ Alkmaar, Riga, Brondby, Arda, Celje, Neman, AEK, Rakow, Beşiktaş, Jagiellonia, Universitatea Craiova, Linfield, Rapid Wien, Dinamo City, Olimpija Ljubljana, Virtus, Santa Clara, Shamrock Rovers, Hibernian ve Banik Ostrava play-off turuna kaldı.

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu maçları skoru! İşte play-off biletini alan takımlar - 1. Resim

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ KİM?

İlk maçı 4-1 kazanan Beşiktaş, St. Patrick's'i rövanşta da 3-2 yenerek tur atladı. Astana'yı eleyen Lausanne, Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi oldu.

Universitatea Craiova ise ilk maçta 3-0 yendiği Spartak Trnava'ya uzatmaya giden rövanşta 4-3 kaybetse de tur atladı ve play-off'larda İstanbul Başakşehir ile eşleşti.

UEFA KONFERANS LİGİ 3. ELEME TURU MAÇ SONUÇLARI 

▪️ Astana (Kazakistan) - Lausanne (İsviçre): 0-2 (1-3)

▪️ Ararat (Ermenistan) - Sparta Prag (Çekya): 1-2 (1-4)

▪️ Sabah (Azerbaycan) - Levski Sofya (Bulgaristan): 0-2 (0-1)

▪️ Levadia Tallinn (Estonya) - Differdange (Lüksemburg): 1-3 (Uzatmalarda) (3-2)

▪️ Sheriff (Moldova) - Anderlecht (Belçika): 1-1 (0-3)

▪️ Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Araz Nahçıvan (Azerbaycan): 5-0 (4-0)

▪️ Györi (Macaristan) - AIK (İsveç): 2-0 (1-2)

▪️ Paksi (Macaristan) - Polissya (Ukrayna): 2-1 (0-3)

▪️ Hammarby (İsveç) - Rosenborg (Norveç): 0-1 (0-0)

▪️ Vaduz (Lihtenştayn) - AZ Alkmaar (Hollanda): 0-1 (0-3)

▪️ Beitar (İsrail) - Riga (Letonya): 3-1 (0-3)

▪️ Brondby (Danimarka) - Vikingur (İzlanda): 4-0 (0-3)

▪️ Arda (Bulgaristan) - Kauno Zalgiris (Litvanya): 2-0 (1-0)

▪️Celje (Slovenya) - Lugano (İsviçre): 2-4 (5-0)

▪️ Neman (Belarus) - Klaksvik (Faroe Adaları): 2-0 (Penaltılarla 5-4) (0-2)

▪️ AEK (Yunanistan) - Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 3-1 (Uzatmalarda) (2-2)

▪️ Maccabi Haifa (İsrail) - Rakow (Polonya): 0-2 (1-0)

▪️ Beşiktaş - St. Patrick's (İrlanda): 3-2 (4-1)

▪️ Jagiellonia (Polonya) - Silkeborg (Danimarka): 2-2 (1-0)

▪️ Spartak Trnava (Slovakya) - Universitatea Craiova (Romanya): 4-3 (Uzatmalarda) (0-3)

▪️ Linfield (Kuzey İrlanda) - Vikingur (Faroe Adaları): 2-0 (1-2)

▪️ Dundee United (İskoçya) - Rapid Wien (Avusturya): 2-2 (Penaltılarla 4-5) (2-2)

▪️ Dinamo City (Arnavutluk) - Hajduk Split (Hırvatistan): 3-1 (Uzatmalarda) (1-2)

▪️ Egnatia (Arnavutluk) - Olimpija Ljubljana (Slovenya): 2-4 (Uzatmalarda) (0-0)

▪️ Virtus (San Marino) - Milsami (Moldova): 3-0 (2-3)

▪️ Santa Clara (Portekiz) - Larne (Kuzey İrlanda): 0-0 (3-0)

▪️ Shamrock Rovers (İrlanda) - Ballkani (Kosova): 4-0 (0-1)

▪️ Hibernian (İskoçya) - Partizan (Sırbistan): 2-3 (Uzatmalarda) (2-0)

▪️ Austria Wien (Avusturya) - Banik Ostrava (Çekya): 1-1 (3-4)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Kampüsü domuz sürüsü bastı, havlayarak kovaladı! İzleyenler ne olduğunu anlayamadıFenerbahçe'de ayrılık açıklandı! Bir dakika bile oynamadan Portekiz Ligi'ne gitti
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli oldu - HaberlerBugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli olduTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı! - HaberlerTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı!Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - HaberlerGram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durumBtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - HaberlerBtcTurk hacklendi mi?İzmir planlı elektrik kesintisi listesi 15-16 Ağustos: Buca’da elektrikler ne zaman gelecek? - Haberlerİzmir planlı elektrik kesintisi listesi 15-16 Ağustos: Buca’da elektrikler ne zaman gelecek?Eşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Yayın tarihi gündemde - HaberlerEşref Rüya ne zaman başlayacak, 2. sezon tarihi belli oldu mu? Yayın tarihi gündemde
Sonraki Haber Yükleniyor...