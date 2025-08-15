Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarında kazanan takımlar araştırılıyor. Dün akşamki Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı sonrası temsilcimiz Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşmiş oldu.

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta tarihlerinde yapılacak.