Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Haberler Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Viking'i eleyen Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi merak ediliyordu. Dün akşam kıran kırana geçen Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı sonrası rakip belli oldu. Peki Başakşehir kiminle eşleşti, Başakşehir'in Avrupa'daki son maçı ne zaman? İşte sporseverlerin merak ettiği o soruların cevapları...
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarında kazanan takımlar araştırılıyor. Dün akşamki Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı sonrası temsilcimiz Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ OLDU
Bu sonuçla İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşmiş oldu.
BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?
İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta tarihlerinde yapılacak.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Sevda Altunbaş