Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Güncelleme:
Başakşehir&#039;in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi&#039;ndeki rakibi belli oldu
Haberler Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Viking'i eleyen Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi play-off turundaki rakibi merak ediliyordu. Dün akşam kıran kırana geçen Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı sonrası rakip belli oldu. Peki Başakşehir kiminle eşleşti, Başakşehir'in Avrupa'daki son maçı ne zaman? İşte sporseverlerin merak ettiği o soruların cevapları...

 UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu maçlarında kazanan takımlar araştırılıyor. Dün akşamki Universitatea Craiova - Spartak Trnava maçı sonrası temsilcimiz Başakşehir'in de rakibi belli oldu. Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Slovakya temsilcisi Spartak Trnava, Romanya ekibi Universitatea Craiova'yı ağırladı. İlk maçı 3-0 kazanan Universitatea Craiova, uzatmalara giden rövanşta 4-3 yenilse de play-off turuna kaldı.

Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu - 1. Resim

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ OLDU

Bu sonuçla İstanbul Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunda Universitatea Craiova ile eşleşmiş oldu.

Başakşehir'in maçı ne zaman? UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu - 2. Resim

BAŞAKŞEHİR'İN MAÇI NE ZAMAN?

İstanbul Başakşehir ile Universitatea Craiova arasındaki play-off turu karşılaşmaları, 21 ve 28 Ağustos'ta tarihlerinde yapılacak. 

