Hatayspor, Trendyol 1. Lig'de 22 Kasım günü gerçekleşecek Atko Grup Pendikspor maçıyla beraber evleri İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'na kavuşacak

"Yüzyılın Felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremler nedeniyle stadyumlarını kaybeden ve maçlarını geçici olarak Mersin'de oynayan Hatayspor, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında sahalarında ağırlayacağı Atko Grup Pendikspor maçında taraftarlarıyla buluşacak.

6 ŞUBAT DEPREMLERİNDE BÜYÜK ACI

Ganalı futbolcu Christian Atsu, sportif direktör Taner Savut, altyapı kaleci antrenörü Hüseyin Danahaliloğlu, 14-15 yaş altı takımı futbolcuları Fatin Can ve Hamza Sürer, malzeme sorumlusu Onur Akdeniz ile mutfak çalışanı Suzan Berber'i depremlerde kaybeden bordo-beyazlıların maçlarını oynadığı Hatay Stadyumu ve antrenmanlarını gerçekleştirdiği Osman Çalgın Tesisleri hasar görmüştü.

Afetin ardından ligde kalan iç saha maçlarını Mersin Stadı'nda oynamak zorunda kalan Hatayspor, 2024-2025 sezonunda küme düştükten sonra Trendyol 1. Lig'deki rakiplerini de burada ağırlamayı sürdürdü.

6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Christian Atsu

ŞEHİRLERİNE GERİ DÖNÜYORLAR

Hatay Stadyumu'na son olarak depremden bir gün önce 5 Şubat 2023'te Süper Lig'in 23. haftasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta çıkan, 19 Aralık 2024'te Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Kırıkhan İlçe Stadyumu'nda İskenderunspor'un konuğu olan Hatayspor'un kente döneceği duyuruldu.

Kulüp yönetimi, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Atko Grup Pendikspor ile yapılacak müsabakanın İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanacağını açıkladı.

Açıklamada, "Hatayspor'umuz yeniden yuvaya dönüyor. Takımımız, Hatay İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu'nda sahaya çıkacak ve bu maç, sadece bir futbol karşılaşması değil, şehrimizin ve kulübümüzün direncini simgeleyen özel bir anı olacak. Hep birlikte bu zorlu dönemin ardından yeniden birleşip, yuvamızda mücadele etmenin gururunu yaşayacağız." ifadeleri kullanıldı.

İskenderun Fuat Tosyalı Stadyumu

LİGE KÖTÜ BAŞLADILAR

Hatayspor, Trendyol 1. Lig'de sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Ligde çıktığı 13 maçtan 4 beraberlik ve 9 yenilgiyle ayrılan Hatayspor'un galibiyeti bulunmuyor.

ERENAY KOÇKAN

