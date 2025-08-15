Bugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli oldu
15 Ağustos Cuma günü, birbirinden heyecan verici takımlar mücadele edecek. Yerel Liglerdeki çekişmeler başta olmak üzere Avrupa'daki karşılaşmalar, nabzı arttıracak. Günün öne çıkan maçları arasında Galatasaray – Fatih Karagümrük sahada ter dökecek. Peki, Bugün maç var mı? İşte 15 Ağustos Cuma maç programı
Futbol tutkunları 15 Ağustos Cuma akşamı seyir zevki yüksek karşılamalar izleyecek. Şampiyonlar Ligi ve Konferans Ligi eleme turlarındaki mücadeleler büyük bir heyecana sürükleyecek.
Bugün hangi maçlar var? 15 Ağustos Cuma günü maç takvimini merak edenler tarafında araştırılıyor.
BUGÜN MAÇ VAR MI?
Bugün Süper Lig'de Galatasaray - Fatih Karagümrük maçı 21:30'da başlayacak. Öte yandan Premier Leaague Ligi'nde Liverpool - Bournemouth maçı Türkiye saatiyle 21: 30'da naklen yayınlanacak.
SÜPER LİG (TÜRKİYE)
- Galatasaray – Fatih Karagümrük | Saat: 21:30
PREMIER LEAGUE (İNGİLTERE)
- Liverpool – Bournemouth | Saat: 21:30 (Türkiye saati)
LA LIGA (İSPANYA)
Rennes – Marseille | Saat: 21:45
ALMANYA - KUPA 1.TUR
- Gütersloh – Uion Berlin | Saat: 19:00
- S. Grossaspch – B. Leverkusen | Saat: 19:00
- Saarbrücken – Magdeburg | Saat: 19:00
- A. Bielefeld – Werder Bremen | Saat: 21:45
