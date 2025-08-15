Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu!
Trendyol Süper Lig’in ikinci haftası, dev bir karşılaşmayla başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyle birlikte taraftarı önünde sezonu açarken, konuk ekip ise Süper Lig’deki ilk sınavını verecek. Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.
Sarı-kırmızılılarda iki yıldızın durumu maç saatinde netleşecek. Geçen sezon gol krallığı yarışında öne çıkan Victor Osimhen ve sakatlığını yeni atlatan Mauro Icardi’nin karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?
Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek.
GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz
Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago