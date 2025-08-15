Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu!

Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig’in ikinci haftası, dev bir karşılaşmayla başlıyor. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray, ligin yeni takımlarından Fatih Karagümrük’ü konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, mücadeleyle birlikte taraftarı önünde sezonu açarken, konuk ekip ise Süper Lig’deki ilk sınavını verecek. Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta başlayacak netlik kazandı.

Sarı-kırmızılılarda iki yıldızın durumu maç saatinde netleşecek. Geçen sezon gol krallığı yarışında öne çıkan Victor Osimhen ve sakatlığını yeni atlatan Mauro Icardi’nin karşılaşmaya ilk 11’de başlayıp başlamayacağı merak konusu. Peki, Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu! - 1. Resim

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında Galatasaray ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geliyor. RAMS Park’ta oynanacak Galatasaray Karagümrük maçı beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak canlı yayınlanacak.

Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu! - 2. Resim

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray Karagümrük maçı 15 Ağustos Cuma günü oynanacak ve saat 21.30’da başlayacak. Mücadelenin hakemliğini Ozan Ergün üstlenecek.

Galatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu! - 3. Resim

GALATASARAY - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

Galatasaray: Günay, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Lemina, Torreira, Sane, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz

Fatih Karagümrük: Grbic, Atakan, Roco, Fatih, Balkovec, Doh, Berkay Özcan, Camacho, Johnson, Serginho, Tiago

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Barış Alper transferinde "yüzde 20" detayı! Galatasaray'dan teklif bekleniyor: 50 milyon euro...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
MESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerMESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumu - HaberlerFenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Fenerbahçe Avrupa Ligi puan durumuBugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli oldu - HaberlerBugün maç var mı? 15 Ağustos Cuma maç programı belli olduTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı! - HaberlerTrump Putin görüşmesi ne zaman, saat kaçta? 4. zirve buluşması içim geri sayım başladı!Gram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durum - HaberlerGram altın kaç para, çeyrek altın satış fiyatı ne? İşte altın fiyatlarında son durumBtcTurk hacklendi mi, çöktü mü? Türk kripto para borsası BtcTurk'ten açıklama geldi! - HaberlerBtcTurk hacklendi mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...