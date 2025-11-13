UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında alınan kritik bir kararla açıklığa kavuştu. Peki, Metrobüs güzergahı değişti mi? İstanbulluları yakıdan ilgilendiren detaylar belli oldu.

İstanbul'da her gün milyonlarca kişinin işine, okuluna ulaşımını ağlayan metrobüs hattında güzergah değişikliği yapılacağına dair iddialar ortaya atıldı.

Son zamanlarda metrobüs duraklarında yaşanan bazı değişiklikler ve alınan kritik kararlar sebebiyle, İstanbul'da yaşayan vatandaşlar büyük bir merakla "Metrobüs güzergahı değişti mi? " sorusuna cevap aramaya başladı.

Metrobüs güzergahı değişti mi? Detaylar açıklandı

METROBÜS GÜZERGAHI DEĞİŞTİ Mİ?

İstanbul'daki metrobüs kullanıcıları için ulaşım koordinasyonununda önemli bir esneklik yaşandı. Alınan kararla, metrobüs hattının ana güzergah kalıcı olarak değişmezken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün spor etkinliği, kutlamalar ya da anma törenleri gibi organizasyonlarda trafiğe kapatıldığı özel günlerde devreye girecek alternatif güzergah paylaşıldı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün kapatıldığı spor, kutlama ve anma benzeri organizasyonlar esnasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanmasına izin verildi.

SEVCAN GİRGİN

Haberle İlgili Daha Fazlası