Marmaris önceki dönem belediye başkanı Mehmet Oktay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in kendisiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından Marmaris’te basın açıklaması yaptı. Oktay, özellikle Sinpaş arazisiyle ilgili iddialara cevap verdi.

Oktay, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından yapılan imar planına dikkat çekerek, "Ben belediye başkanı olmadan, yani 2019 yılından önce, o tarihten geriye gidecek olursak, 2005 yılında İçmeler Belediyesi tarafından 1985 yılında yapılan mevzi imar planı, 2005 yılı İçmeler imar revizyon planı ile birlikte bu planların içerisine alınmıştır. Dolayısıyla İçmeler bütüncül imar planları içerisinde yer almaktadır. Bunun da bir kez daha altını çizmekte fayda vardır" dedi.

"VERİLEN RUHSATLARLA İLGİLİ YANLIŞ BİLGİLENDİRMELER YAPILIYOR"

Oktay, özel mülkiyet ve onaylı planı olan alanlarda ruhsat verilmesinin vatandaşın anayasal hakkı olduğunu belirterek, "Bu süreçte belediyenin de görev ve sorumlulukları bulunmaktadır. Ancak verilen ruhsatlarla ilgili maalesef çok yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır." ifadelerini kullandı.

"SİNPAŞ’A ARAZİ VERİLMEDİ"

Açıklamasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanlış bilgilendirildiğini savunan Oktay, "Bu arazinin Sinpaş’a verilmesi hatadır; çünkü bu arazi Sinpaş’a verilen bir arazi değildir. Burası Sinpaş öncesinde de başka bir özel firmanın, kendi tapulu ve onaylı imar planı olan bir mülkiyetidir. Ne Marmaris Belediyesi’nden ne de herhangi bir kamu kurumundan verilmiş bir alan söz konusudur" diye konuştu.

Marmaris eski Belediye Başkanı Oktay: Özgür Özel yanlış bilgilendirildi

"İMAR HAKKI ARTIRILMADI"

Oktay, iddia edildiği gibi imar alanının genişletilmediğini vurgulayarak, "Burada imar durumlarının 46 bin metrekareden 275 bin metrekareye çıkarıldığı ifade ediliyor. Bu doğru değildir. Yapılaşma hakkı imar planlarına göre neyse ona göre yapılmıştır. Hatta bizim dönemimizdeki uygulamalar, onaylı planlardaki haklara göre daha azdır." dedi.

"BELEDİYE DAVALI KONUMDA"

Oktay, davalarla ilgili olarak da Marmaris Belediyesi’nin yanlış yönlendirildiğini ileri sürdü: Oktay, "Davayı açan Marmaris Belediyesi değildir; tam tersi, Marmaris Belediyesi burada davalı, yani dava açılan kurumdur. Ancak mevcut yönetim genel başkanı da yanlış bilgilendirerek davacıymış gibi bir hava oluşturmaktadır"

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 3. İdare Dava Dairesi’nin verdiği karara değinen Oktay, "Bu dava Marmaris Belediyesi ve yatırımcı tarafından kazanılmıştır. Ancak mevcut yönetim bu gerçeği çarpıtarak kamuoyunu yanıltmaktadır." dedi.

"SAVCILARI GÖREVE DAVET EDİYORUM"

Oktay ’Bu süreçte sergilenen tutum, kamu zararına yol açan ve halkı kin ve düşmanlığa sevk eden açık bir görevi kötüye kullanma örneğidir. Kamu yararının korunması ve adaletin sağlanması adına, Cumhuriyet Savcılarını göreve davet ediyoruz’ diyerek çağrıda bulundu.

Oktay, açıklamasının sonunda, "Günlük ve kişisel çıkarlar çerçevesinde yapılan açıklamalar Marmaris’e zarar veriyor. Eğer mevcut yönetim bu tutumuna devam eder ve yatırımcı firmaya haksız gerekçelerle engel çıkarırsa, milyarlarca liralık tazminat gündeme gelebilir. Bunun vebalini tüm Marmaris halkı çeker." ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Oktay, inşaat ve patlatma işlemleriyle ilgili olarak, "Patlatma konusuyla ilgili dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gerekli izin alınmıştır." dedi.

GÖZDE NUR BAYAR

