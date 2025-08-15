Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonunun ikinci hafta heyecanı, Serik Belediyespor ile Ümraniyespor arasında oynanacak karşılaşmayla devam ediyor. Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleşecek mücadele heyecanla bekleniyor.

Serik Spor taraftar desteğini arkasına alarak sahadan avantajlı bir sonuçla ayrılmayı hedeflerken, Ümraniyespor deplasmanda puan ya da puanlar kazanmak için sahada olacak. Peki, Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak?

Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - 1. Resim

SERİK SPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Trendyol 1. Lig’de 2025-2026 sezonunun ikinci haftasında oynanacak Serik Spor - Ümraniyespor karşılaşması, futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Bodrum İlçe Stadyumu’nda gerçekleştirilecek Serik Spor - Ümraniyespor maçı TRT Spor kanalından ve Tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.

Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - 2. Resim

SERİK SPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serik Spor ile Ümraniyespor’un kritik mücadelesi 15 Ağustos 2025 Cuma günü oynanacak. Karşılaşma, akşam saat 21:30’da başlayacak.

Serik Spor - Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak? Trendyol 1. Lig - 3. Resim

SERİK SPOR - ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Serik Spor - Ümraniyespor maçı hakemi Direnç Tonusluoğlu oldu. Maçta 1. yardımcı hakem olarak Mahmut Gülle, 2. yardımcı hakem olarak Egemen Savran görev alacak. Dördüncü hakem olarak Abdullah Volkan Aydın sahada olacak.

VAR sistemi Eren Özyemişcioğlu tarafından yönetilecek, AVAR görevi ise Özgür Yankaya’ya verildi. Gözlemci olarak Adnan Çağlar maçın organizasyonunu takip ederken, temsilcilik görevini Rıfat Yerlikaya, Ertuğrul Öztan, Şener Aydoğdu ve Ertan Bekar üstlenecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

