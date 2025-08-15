Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı

UEFA’nın getirdiği yenilikler, kulüplerin mücadele planlarını ve taraftarların heyecanını yeniden şekillendirecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, doğrudan lig aşamasında yer alacak ve kura çekiminde temsilcimiz olarak sahada olacak. Fenerbahçe ise play-off turunda Benfica’yı geçmesi durumunda grup aşamasına katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA’nın resmi takvimine göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi ile birlikte takımların lig aşamasında karşılaşacağı rakipler belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları 16 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Takımlar 28 Ocak 2026 tarihine kadar iki hafta arayla oynanacak karşılaşmalarda puan toplamak için mücadele edecek.

Bu süreçte kulüpler gruptan çıkabilmek ve son 16 turuna kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT

2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan lig aşaması formatı, 36 takımın tek bir lig tablosunda yer almasını öngörüyor. Her takım 4 iç saha ve 4 deplasman maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Lig aşamasının sonunda ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9-24. sıradaki takımlar ise son 16 turuna yükselebilmek için play-off turuna katılacak.

PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

Play-off 1. Maçlar (19-20 Ağustos)

19 Ağustos Salı, 22:00

Kızılyıldız - Pafos

Rangers - Club Brugge

Ferençvaroş - Karabağ

20 Ağustos Çarşamba, 22:00

Celtic - Kairat

Basel - Kopenhag

Bodø/Glimt - Sturm Graz

Fenerbahçe - Benfica

Play-off 2. Maçlar (26-27 Ağustos)

26 Ağustos Salı

19:45: Kairat - Celtic

22:00: Pafos - Kızılyıldız

22:00: Sturm Graz - Bodø/Glimt

27 Ağustos Çarşamba

19:45: Karabağ - Ferençvaroş

22:00: Club Brugge - Rangers

22:00: Benfica - Fenerbahçe

22:00: Kopenhag - Basel

Lig aşaması maçları 16 Eylül 2025’te başlarken, sezon 28 Ocak 2026’da sona erecek.