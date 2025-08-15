Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı

Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? 2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi maçları için geri sayım başladı
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi sezonu, play-off maçlarının tamamlanmasının ardından grup aşaması kura çekimiyle resmen start alacak. Avrupa futbolunun en prestijli turnuvası olan Şampiyonlar Ligi, bu yıl da yeni “lig aşaması” formatıyla dikkat çekiyor. Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak merak ediliyor.

UEFA’nın getirdiği yenilikler, kulüplerin mücadele planlarını ve taraftarların heyecanını yeniden şekillendirecek. Süper Lig şampiyonu Galatasaray, doğrudan lig aşamasında yer alacak ve kura çekiminde temsilcimiz olarak sahada olacak. Fenerbahçe ise play-off turunda Benfica’yı geçmesi durumunda grup aşamasına katılacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

2025-2026 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekimi için geri sayım başladı. UEFA’nın resmi takvimine göre Şampiyonlar Ligi kura çekimi 28 Ağustos 2025 Perşembe günü Monaco’daki Grimaldi Forum’da gerçekleştirilecek.

Kura çekimi ile birlikte takımların lig aşamasında karşılaşacağı rakipler belli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi lig aşaması maçları 16 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Takımlar 28 Ocak 2026 tarihine kadar iki hafta arayla oynanacak karşılaşmalarda puan toplamak için mücadele edecek.

Bu süreçte kulüpler gruptan çıkabilmek ve son 16 turuna kalabilmek için kritik maçlara çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ YENİ FORMAT

2024-2025 sezonundan itibaren uygulanan lig aşaması formatı, 36 takımın tek bir lig tablosunda yer almasını öngörüyor. Her takım 4 iç saha ve 4 deplasman maçı olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkacak.

Lig aşamasının sonunda ilk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna kalacak. 9-24. sıradaki takımlar ise son 16 turuna yükselebilmek için play-off turuna katılacak.

PLAY-OFF MAÇ TAKVİMİ

Play-off 1. Maçlar (19-20 Ağustos)

19 Ağustos Salı, 22:00

  • Kızılyıldız - Pafos
  • Rangers - Club Brugge
  • Ferençvaroş - Karabağ

20 Ağustos Çarşamba, 22:00

  • Celtic - Kairat
  • Basel - Kopenhag
  • Bodø/Glimt - Sturm Graz
  • Fenerbahçe - Benfica

Play-off 2. Maçlar (26-27 Ağustos)

26 Ağustos Salı

  • 19:45: Kairat - Celtic
  • 22:00: Pafos - Kızılyıldız
  • 22:00: Sturm Graz - Bodø/Glimt

27 Ağustos Çarşamba

  • 19:45: Karabağ - Ferençvaroş
  • 22:00: Club Brugge - Rangers
  • 22:00: Benfica - Fenerbahçe
  • 22:00: Kopenhag - Basel

Lig aşaması maçları 16 Eylül 2025’te başlarken, sezon 28 Ocak 2026’da sona erecek.

