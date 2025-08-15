Almanya - Türkiye basketbol maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? Canlı yayın bilgileri netleşti

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlıklarını sürdüren A Milli Erkek Basketbol Takımı Almanya - Türkiye basketbol maçına çıkacak. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında oynanacak maçta 12 Dev Adam, Avrupa yolculuğu öncesi Almanya ile hazırlık maçına çıkacak.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

A Erkek Milli Basketbol Takımı FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası öncesinde kritik bir hazırlık maçına çıkıyor. Türk Hava Yolları DBB Süper Kupa kapsamında Almanya ile karşılaşacak olan 12 Dev Adam, taraftarlarına heyecan dolu bir mücadele sunacak.

Almanya - Türkiye basketbol maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ALMANYA - TÜRKİYE BASKETBOL MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Türkiye Almanya ile yapacağı hazırlık maçında 15 Ağustos 2025 Cuma günü SAP Garden’da sahaya çıkacak. Almanya - Türkiye basketbol maçı bu akşam saat 19.00’da başlayacak.

TÜRKİYE BASKETBOL MAÇ TAKVİMİ

7 Ağustos Perşembe / 20.00: Türkiye - Litvanya

15 Ağustos Cuma / 19.00: Almanya - Türkiye

20 Ağustos Çarşamba / 19.30: Litvanya - Türkiye

23 Ağustos Cumartesi / 20.00: Türkiye - Karadağ