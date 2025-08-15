Liverpool - Bournemouth maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda? Premier Lig maçını Anthony Taylor yönetecek
Premier Lig’in 2025-2026 sezonu, Liverpool ile Bournemouth arasında oynanacak açılış maçıyla start alıyor. Anfield’da gerçekleşecek mücadelede hakem Anthony Taylor görev yapacak. Taraftarlar ve futbolseverler, maçın başlama saatini, yayın kanalını ve her iki takımın sahaya çıkacak muhtemel kadrolarını yakından takip ediyor. Liverpool - Bournemouth karşılaşması, Premier Lig’in bu sezonki ilk heyecanını ekranlara taşıyacak.
İngiltere Premier Lig’in yeni sezon heyecanı Liverpool ile Bournemouth arasında oynanacak maçla devam ediyor. Liverpool, sahasında Bournemouth’u ağırlayacak ve sezonun ikinci haftasında taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı hedefliyor. Liverpool - Bournemouth maçı canlı yayın nerede izlenir, hangi kanalda netleşti.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR, HANGİ KANALDA?
İngiltere Premier Lig’in heyecan dolu mücadelesinde Liverpool, sahasında Bournemouth’u konuk ediyor. Liverpool - Bournemouth maçı beIN Connect üzerinden canlı ve şifreli olarak yayınlanacak.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sezonun ikinci haftasında oynanacak Liverpool - Bournemouth maçı 15 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Mücadele saat 22:00’de başlayacak. Hakem Anthony Taylor Liverpool - Bournemouth maçında düdük çalacak.
LIVERPOOL - BOURNEMOUTH MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11
Liverpool: Alisson, J. Frimpong, I. Konaté, V. van Dijk, M. Kerkez, D. Szoboszlai, A. Mac Allister, M. Salah, F. Wirtz, C. Gakpo, H. Ekitiké
Bournemouth: Đ. Petrović, A. Smith, J. Hill, M. Senesi, A. Truffert, A. Scott, T. Adams, M. Tavernier, D. Brooks, A. Semenyo, Evanilson