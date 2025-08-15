Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelendi mi? TFF kararını duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak bazı maçların ertelendiğini açıkladı. Böylelikle, Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelendi mi? sorusu gündeme geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu takımların Avrupa maçları gerekçe gösterilerek Süper Lig'in 3. haftasında bazı maçların ertelenecektir.

Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak üç karşılaşma içi ertlenme kararı alındı. Tümosan Konyaspor-Beşiktaş, Rizespor-Başakşehir ile Samsunspor-Kasımpaşa maçları 3. haftada oynanmayacağı duyurulurken "Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelendi mi?" sorusu merak konusu oldu.

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Fenerbahçe maçın ertelenmesini istemediği için Fenerbahçe-Kocaelispor maçı aynı tarihte oynanacaktır. 

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı ertelenmemiştir. Portekiz'in Benfica takımıyla karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Süper Lig'de 3. haftada oyanayacağı Kocaelispor ile mücadele edecektir.

FENERBAHÇE-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Kocaelispor maçı 23 Ağustos Cumartesi saat 21.30'da oynanacaktır.  Sarı-lacivertli kulüp, Kocaelispor maçının ertelenmesi için talepte bulunmadı.

TFF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu'nda mücadele edecek olan kulüplerimiz ile Trendyol Süper Lig'in 3. haftasındaki müsabakaların ertelenmesi konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.

Buna istinaden, yazılı olarak erteleme talebinde bulunan kulüplerimizin başvuruları değerlendirilmiş ve Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken Tümosan Konyaspor - Beşiktaş, Çaykur Rizespor - RAMS Başakşehir FK ile Samsunspor - Kasımpaşa müsabakaları Federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ertelenen müsabakaların oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak Avrupa kupalarında mücadele eden tüm kulüplerimize başarılar dileriz."

