Afra Nur Günlü kimdir, neden öldü?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 3 Haziran 2025 16:01 - Güncelleme: 3 Haziran 2025 16:02 - Güncelleme:

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 3 Haziran 2025'te 02.17'de meydana gelen 5.8'lik deprem paniğe neden oldu. Depremde Fethiye'de panik atak geçirerek hastaneye kaldırılan Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. Afra Nur Günlü kimdir ve ölüm nedeni merak ediliyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında, Akdeniz’de 3 Haziran 2025’te saat 02.17’de yaşanan 5.8 büyüklüğündeki deprem, bölge halkını uykudan uyandırarak korku ve paniğe yol açtı. Sarsıntı, Muğla’nın yanı sıra İzmir, Aydın, Denizli, Manisa, Antalya, Bursa, Kütahya ve Balıkesir’de hissedilirken, Fethiye’de panik atak geçiren 14 yaşındaki Afra Nur Günlü hayatını kaybetti. AFRA NUR GÜNLÜ KİMDİR? Afra Nur Günlü, Muğla’nın Fethiye ilçesinde yaşayan 14 yaşındaki bir ortaokul öğrencisiydi. Çamköy Ortaokulu 8-D sınıfında öğrenim gören ve Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan Afra Nur'un kaybı ailesi ve arkadaşlarını derinden etkiledi. Cenazesi, 3 Haziran 2025’te Eldirek Mezarlığı’nda kılınan namazın ardından toprağa verildi. Törene Muğla Valisi İdris Akbıyık, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Muğla Valisi İdris Akbıyık, cenaze sonrası yaptığı açıklamada, Afra Nur’un ailesine başsağlığı dileyerek, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nün psikologlarının aileye psiko-sosyal destek sağladığını belirtti. Afra Nur’un LGS’ye hazırlandığı öğrenildi. AFRA NUR GÜNLÜ NEDEN ÖLDÜ? Afra Nur Günlü, 3 Haziran 2025’te Marmaris açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem esnasında panik nedeniyle geçirdiği panik atak sonucu hayatını kaybetti. Muğla Valisi İdris Akbıyık ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Afra Nur’un panik atak nedeniyle hayatını kaybettiğini doğruladı. İlgili Haber Muğla'daki depremde can vermişti: Afra Nur Günlü'ye arkadaş ellerinden son veda

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: İrem Özcan