Afyonkarahisar Vali Yardımcısı İhsan Ayrancı kimdir, nereli? İhsan Ayrancı'nın biyografisi

Afyonkarahisar Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İhsan Ayrancı’nın hayatı, eğitim geçmişi ve görev yaptığı yerler araştırılıyor. Uzun yıllardır çeşitli görevlerde bulunan Ayrancı’nın biyografisi merak ediliyor.

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İhsan Ayrancı, Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2024 yılında Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevine atanan Ayrancı, aynı zamanda İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevini yürütüyor.

AFYONKARAHİSAR VALİ YARDIMCISI İHSAN AYRANCI KİMDİR?

İhsan Ayrancı, 28 Temmuz 1980 tarihinde Amasya’nın Suluova ilçesinde doğdu. İlköğretime Belçika’nın Antwerpen kentinde başlayan Ayrancı, eğitimine Tokat’ın Erbaa ilçesinde devam etti. Ortaokulu Erbaa İmam Hatip Ortaokulunda, liseyi ise Ankara’da tamamladı. 2004 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. İngilizce ve Almanca bilen Ayrancı, meslek hayatı boyunca farklı şehirlerde idari görevler üstlendi.

Bir süre özel sektörde çalışan Ayrancı, 2008 yılında Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Stajyer Kontrolörlük sınavını kazanarak kamu görevine başladı. 2010 yılında Çorum Kaymakam Adayı olarak mülki idare amirliği mesleğine adım attı. Şırnak Silopi’de kaymakam refikliği, Kırşehir’de mülkiye teftiş stajı ve Çorum Uğurludağ’da kaymakam vekilliği yaptı. Almanya’nın Hamburg kentinde yabancı dil eğitimi alan Ayrancı, daha sonra Edirne Enez Kaymakam Vekilliği, Denizli Kale Kaymakamlığı, Çaykara Kaymakamlığı, Erzincan Vali Yardımcılığı, Adıyaman Gölbaşı Kaymakamlığı ve Mut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. 2 Kasım 2024 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Afyonkarahisar Vali Yardımcılığına atandı ve 4 Aralık 2024’te görevine başladı.

İHSAN AYRANCI NERELİ?

İhsan Ayrancı Amasya’nın Suluova ilçesinde dünyaya geldi.

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