Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları belli oldu. AGS ve ÖABT puanlarına göre sıralamalarını araştıran adaylar gözlerini bakanlıktan gelecek 10 bin öğretmen atama takvimine çevirdi. Ayrıca branş dağılımı da belli olacak.

Peki, AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

2025 MEB-AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile kontrol ediliyor.

AGS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS sınav sonuçları 13 Ağustos'ta açıklandı. Ancak 10.000 öğretmen atamasına ilişkin kontenjanlar ve başvuru takvimi henüz netleşmedi.

AGS kontenjanları MEB tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre; Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra paylaşılacaktır.