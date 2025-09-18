Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AGS öğretmen atamaları ne zaman? 10 bin öğretmen atama takviminin belli olup olmadığı merak ediliyor

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Öğretmen adaylarının gözü 10 bin kişilik yeni atama sürecine çevirdi. MEB-AGS (Akademi Giriş Sınavı) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçlarının açıklanmasıyla beraber ilk etapta gerçekleşen 15 bin öğretmen alımı tamamlandı. Ardından öğretmen atamasının tarihi ve branş dağılımı merak konusu oldu.

Uzun süredir öğretmen adayları 10 bin kişilik atama sürecini bekliyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan 15 bin öğretmen alımıyla beraber ikinci etap için hazırlıklar başladı.

Peki, AGS öğretmen atamaları ne zaman? İşte, 10 bin öğretmen atama takvimine ilişkin tüm detaylar...

MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

15 bin öğretmen alımı sözlü sınav sonuçlarının ardından 7 Mayıs 2025'te açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasının tarih ve detaylarını AGS sonuçlarının ilan edilmesinden sonra duyurulacaktır.

İşte son atamada yayımlanan kadro ve branş dağılımı:

Sınıf Öğretmenliği: 4378

Özel Eğitim: 3087

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1802

Okul Öncesi: 1321

İngilizce: 757

AGS ÖĞRETMEN ATAMALARI NE ZAMAN? 

AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. MEB'in resmi duyuruları ile atama sürecine dair bilgiler önümüzdeki günler belli olacak.

Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bin öğretmen atamasıyla ilgili takvimi ve branş kontenjanlarını belirledikten sonra detaylar netleşecektir.

