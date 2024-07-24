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Aile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Aile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan destek ile beraber iş arayan gençleri mutlu eden haber geldi. Bakanlık, iş arayan gençlere 8367 TL destek verirken başvuru şartları nedir, nereden yapılır merak edildi.

İşe yönlendirme/işe başlama yardımları olarak geçen 8367 TL'lik destek gençleri sevindirirken kimler başvurabilir araştırıldı.

Aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar işe yönlendirme yardımı yapılacağı duyuruldu.

İŞ ARAYAN GENÇLERE 8367 TL DESTEK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İşe yönlendirme/işe başlama yardımları olarak geçen destek için başvuru yapmak isteyenler Kimlik Belgesi ile başvuru yapabilirken işlemlerini 81 ilde bulunan SYDV’lerde yapabilecek.

Aile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek - 1. Resim

AİLE BAKANLIĞI İŞ ARAYANLARA 8367 TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyacı olan vatandaş için yardım çalışmaları planlanmaya devam ederken iş arayanlar için yapılacak olan destekten yararlanabilmek için gerekli olan şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde şöyle paylaşıldı:

"Çalışabilir durumda olan sosyal yardım yararlanıcıları İŞKUR’a kaydedilerek istihdama kazandırıcı faaliyetlerden faydalanabilirler.

Sosyal yardım alan kişinin iş görüşmesine gitmesi ve işe kabul edilmesi durumunda gereken yol masrafı, sağlık raporu, fotoğraf vb. giderler için işe yönlendirme yardımı veriliyor."

Aile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek - 2. Resim

İŞ ARAYANLARA DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre başvuru şartlarını taşıyan ve destek ödemesine hak kazananlar için toplamda 8367 TL ödeme yapılacak. Hesaplara yatırılacak ücretler şöyle duyuruldu:

"Aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar işe yönlendirme yardımı yapıyoruz. (0-1.700 TL)

Brüt asgari ücretin 1/3’ü kadar işe başlama yardımı yapıyoruz. (2024 yılı 6.667,50 TL)"

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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