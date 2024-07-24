Aile Bakanlığı iş arayan gençlere destek olarak 8367 TL verecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından duyurulan destek ile beraber iş arayan gençleri mutlu eden haber geldi. Bakanlık, iş arayan gençlere 8367 TL destek verirken başvuru şartları nedir, nereden yapılır merak edildi.

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İşe yönlendirme/işe başlama yardımları olarak geçen 8367 TL'lik destek gençleri sevindirirken kimler başvurabilir araştırıldı.

Aylık net asgari ücretin en fazla %10'una kadar işe yönlendirme yardımı yapılacağı duyuruldu.

İŞ ARAYAN GENÇLERE 8367 TL DESTEK BAŞVURUSU NEREDEN, NASIL YAPILIR?

İşe yönlendirme/işe başlama yardımları olarak geçen destek için başvuru yapmak isteyenler Kimlik Belgesi ile başvuru yapabilirken işlemlerini 81 ilde bulunan SYDV’lerde yapabilecek.

AİLE BAKANLIĞI İŞ ARAYANLARA 8367 TL DESTEK BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

İhtiyacı olan vatandaş için yardım çalışmaları planlanmaya devam ederken iş arayanlar için yapılacak olan destekten yararlanabilmek için gerekli olan şartları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sitesinde şöyle paylaşıldı: