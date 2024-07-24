PTT annelere 3700 TL yardımı hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bilgilendirme yapılmadı

Sosyal medyada paylaşılan PTT annelere 3700 TL yardım başvurusu paylaşımlarının ardından yardım desteği almak isteyenler annelere 3700 yardım başvurusu nereden, nasıl yapılır araştırmaya başlarken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı resmi sitesinde konuyla ilişkin herhangi bir duyuru bulunmuyor.

PTT annelere 3700 TL yardım başvurusu gündemde yer alırken şartlarının neler olduğu merak edilmişti fakat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yardım başvurusu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

PTT ANNELERE 3700 TL YARDIM BAŞVURUSU NEDİR?

T.C. vatandaşı olan, 18 yaşından büyük olan kişilerin yararlanabileceği şartlarının olduğu söylenen 3700 TL yardım başvurusuyla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir duyuru paylaşılmadı.

Sosyal medyada paylaşılan annelere yardım başvuru bilgilerinin doğruluğu onaylanmadı.

Yardım başvurusu yapan anneler için ödemelerin 1 sene boyunca devam edeceği belirtilirken 12 ay boyunca 3700 TL destek alınacağı paylaşıldı.

SED YARDIM ÖDEMELERİ 2024

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilen SED ödemeleri kapsamında çocuklarının temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve düşük seviyede geçinmeye çalışan aileler yardım alabiliyor.

SED yardımı 15 Haziran tarihinde hesaplara geçerken temmuz ayında zamlı olarak ödenmesi bekleniyor. Bakan Göktaş geçtiğimiz günlerde sosyal yardım ödemeleri hakkında şu sözleri söylemişti:

“Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışlarla birlikte yaşlı aylığını 3 bin 504 TL’den 4 bin 181 TL’ye yükseldi. Buna ek olarak yüzde 40-69 arası engelli oranına sahip vatandaşların aylığı 2 bin 797 TL’den 3 bin 338 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 4 bin 196 TL’den 5 bin 7 TL’ye çıktı.

Evde Bakım Yardımı 7 bin 608 TL’den 9 bin 77 TL’ye, koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 8 bin 515 TL’den 10 bin 159 TL’ye, Sosyo Ekonomik Destek hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 5 bin 330 TL’den 6 bin 360 TL’ye yükseldi.

Ayrıca ağır silikozis aylığı da 7 bin 698 TL’den 9 bin 185 TL’ye çıkıyor. Artış yapılan yeni ödeme tutarı temmuz ayı ödemesi olarak ağustos dönemine yansıtılacak.”