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AJet kampanya başladı! Yaz döneminde 40 dolara yurt dışı uçuş fırsatı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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AJet kampanya başladı! Yaz döneminde 40 dolara yurt dışı uçuş fırsatı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

AJet kampanya şartlarını duyurdu. 40 dolardan başlayan yurt dışı biletlerle yaz tatilinizi planlıyor. Roma, Paris, Londra ve daha fazlasına uygun fiyatlarda uçma fırsatı sunuyor. Kampanyanın geçerli olduğu tarihler ve uçuş olan ülkeler şartlarla birlikte belli oldu.

AJet kampanya yaz tatili için yurt dışı planı yapanlara ucuz bilet fiyatlarını sundu. Türkiye çıkışlı direkt uçuşlarda vergiler dahil 40 dolardan başlayan fiyatlarla 48 bin indirimli bilet satışta.

40 DOLARDAN BAŞLAYAN YURT DIŞI BİLET FİYATLARI

AJet, ekonomik seyahat fırsatıyla dikkat çeken yeni kampanyasında, Türkiye çıkışlı yurt dışı uçuşları için 40 dolardan başlayan fiyatlar sunuyor.

“Basic” paket biletler, vergiler dahil 40 dolardan başlıyor. Biletler AJet web sayfası veya mobil uygulama üzerinden alınabilir.

ajet kampanya

AJET KAMPANYA HANGİ TARİHLER ARASINDA GEÇERLİ?

AJet kampanya kapsamında 48 bin koltuk, sınırlı süre için satışta. Kampanya biletleri, 14 Mayıs 2025 saat 10.00’dan 15 Mayıs 2025 saat 23.59’a kadar satın alınabiliyor. Seyahat dönemi ise 1 Haziran-31 Temmuz 2025 arasında yapılacak.

HANGİ ÜLKELERE UÇUŞ VAR?

AJet, 34 ülkede 58 destinasyona sefer düzenliyor. Kampanya Roma, Londra, Paris, Stockholm, Şarm El-Şeyh ve Cezayir gibi popüler noktaları kapsıyor.

Diğer rotalar arasında Avusturya, Belçika, Bosna-Hersek ve Sırbistan gibi ülkeler de yer alıyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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