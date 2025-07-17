AJET yurt dışı bilet kampanyası! Hangi tarihlerde geçerli?

AJET yurt dışı uçuşlarında 9 euro ve dolardan başlayan fiyatlarla 250 bin indirimli koltuk kampanyası başlatıldı. 17-19 Temmuz tarihleri arasında satın alınabilecek biletlerin geçerli olduğu ve uçuşların yapılacağı tarihler belli oldu.

THY'nin iştiraki AJET, 9 euro ve dolardan başlayan fiyatlarla yurt dışı uçuşlarında 250 bin koltuğu kapsaya kampanyasını duyurdu. 17 Temmuz'da satışa sunulan biletler, sonbahar ve ilkbahar dönemlerinde ekonomik seyahat fırsatı sunuyor.

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI NE ZAMANA KADAR?

AJet’in 9 euro ve dolardan başlayan yurt dışı bilet kampanyası, 17-19 Temmuz tarihleri arasında sürecek. 19 Temmuz Cumartesi günü saat 23:59’a kadar devam edecek.

Biletler, AJet’in resmi sitesi AJet.com ve mobil uygulaması, yetkili satış acenteleri ve çağrı merkezleri üzerinden satın alınabilir. Sınırlı koltuk sayısı nedeniyle kampanyalı biletlerin erken tükenme ihtimali var.

AJET YURT DIŞI BİLET KAMPANYASI HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?

Kampanya kapsamında satın alınan indirimli biletler, 1 Eylül 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı seyahatlerde kullanılabilecek. Sonbahar ve kış döneminde ekonomik seyahat etmek isteyenler için geniş bir tarih aralığında bilet seçenekleri sunuyor.

9 EURO VEYA DOLARA UÇAK BİLETİ KAMPANYASI

AJet’in 9 euro ve dolardan başlayan fiyatlarla sunduğu kampanya, 250 bin indirimli koltukla sınırlandırıldı.

Türkiye’den yurt dışına veya yurt dışından Türkiye’ye yapılan direkt uçuşlarda geçerli.

Fiyatlar "Basic" paket için belirlendi ve vergiler, ek hizmet ücretleri hariç tutuldu. Yurt dışı kampanyası boyunca bilet alırken koltuğunu seçmek isteyenler de yüzde 50 indirimden faydalanabilecek.