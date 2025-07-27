Akçakoca'da denize girmek yasak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 27 Temmuz 2025 20:11 - Güncelleme: 27 Temmuz 2025 20:11 - Güncelleme:

Düzce'nin sevilen tatil beldelerinden biri olan Akçakoca'de denize girmek yasak mı? sorusu gündeme geldi. Yaz sezonunun en yoğun olduğu şu günlerde tatilciler ve yerel halk tarafından bu sorunun cevabı araştırılıyor.

Karadeniz Bölgesi'nde yer alan Düzce'nin gözde turizm ilçelerinden Akçakoca'da denize girilip girilmeyeceği merak konusu oldu. Tatilciler tarafından "Akçakoca'da denize girmek yasak mı?" sorusu araştırılmaya başlandı. Zaman zaman denize girme yasağı bu bölgeye uygulanmaktadır. Özellikle yaz aylarında sık sık gündeme geliyor. AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI? Düzce’nin olumsuz hava ve deniz şartları sebebiyle Akçakoca'da denize girmek yasaklandı. Akçakoca Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı konuya ilişkin açıklama yapıldı. Kaymakamlık açıklamasında şunlara yer verildi: "Olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle; Kaymakamlığımızca 26 Temmuz 2025 tarihinde saat 14.30 itibarıyla Akçakoca ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girilmemesi yönünde karar alınmıştır. Can güvenliği nedeniyle vatandaşlarımızın denize girmemeleri konusunda gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ediyoruz." İlgili Haber Şile ve Karasu’da denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu iller ve ilçeler

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin