Şile ve Karasu’da denize girmek yasak mı? Denize girmenin yasak olduğu iller ve ilçeler

Yaz mevsiminin ortasında Karadeniz kıyılarını etkisi altına alan olumsuz hava koşulları, pek çok bölgede denize girmeyi tehlikeli hale getirdi. Şiddetli rüzgarlar, yüksek dalga boyları ve rip akıntıları nedeniyle İstanbul'un Şile ilçesi başta olmak üzere Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Tekirdağ’da bazı sahillerde denize girilmesi geçici olarak yasaklandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları doğrultusunda dalga boyunun artması, rip akıntısı tehlikesi ve şiddetli rüzgar nedeniyle Şile, Karasu, Akçakoca, Kocaali ve Kaynarca gibi bölgelerde vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla denize girmek yasaklandı. Yetkililer, kırmızı bayraklarla uyarılarını sürdürürken, vatandaşlardan yasağa uymaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Şile’de 29 Haziran 2025 Pazar günü itibarıyla tüm sahillerde denize girmek kaymakamlık kararıyla yasaklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre bölgede yoğun bulutlanma, yer yer sağanak yağış ve rüzgarın kuzey ile kuzeydoğudan şiddetli eseceği belirtildi.

Rüzgarın etkisiyle dalga boyunun yer yer 3 metreye kadar çıkabileceği ifade edilirken, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak adına Şile’deki tüm plajlarda denize girişler geçici olarak durduruldu.

KARASU'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı bulunan Karasu ilçesinde de olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girilmesi yasaklandı. 10 Temmuz 2025 tarihinden itibaren geçerli olan yasak, artan rüzgar şiddeti ve rip akıntısı riski nedeniyle yürürlüğe girdi.

Sabah saatlerinde başlayan kötü hava koşullarının öğle saatlerinde daha da etkili olması üzerine Karasu da yasak kapsamına dahil edildi. Sahillerde görev yapan cankurtaranlar kırmızı bayraklarla vatandaşları uyarırken, denize girmenin tehlikeli olduğu yönünde sık sık anonslar yapılıyor.

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AKÇAKOCA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde de 27 Haziran 2025 tarihinde alınan kararla, hava ve deniz koşullarının elverişsiz hale gelmesi nedeniyle denize girmek yasaklandı. Karadeniz’e kıyısı olan ilçede etkili olan rüzgar ve dev dalgalar sebebiyle, kaymakamlık tarafından güvenlik önlemleri artırıldı.

Sahillerde kırmızı bayrak uygulamasına geçilirken, cankurtaranlar da vatandaşlara denize girmemeleri konusunda uyarılarda bulunmaya devam ediyor.

DÜZCE VE SAKARYA'DA DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Sakarya ve Düzce genelinde denize girişler, artan meteorolojik riskler nedeniyle durduruldu. Sakarya’nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçeleri ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, özellikle yoğun dalga boyları ve rip akıntısı riski nedeniyle vatandaşların denize girmesi yasaklandı.

Her iki ilde de kaymakamlıklar tarafından yapılan açıklamalarda, yasağın vatandaşların güvenliği için uygulandığı ifade edildi.