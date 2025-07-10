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Kocaeli'de yasaklı plajda can pazarı yaşandı! Suya 3 arkadaş girdi, 1’i çıkamadı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Kocaeli&#039;de yasaklı plajda can pazarı yaşandı! Suya 3 arkadaş girdi, 1’i çıkamadı
Kocaeli, Kandıra, Boğulma, Kurtarma, Kayıp, Denize Girmek Yasak, Haber
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kocaeli Kandıra'da denize giren 3 gençten 2'si boğulma tehlikesi geçirerek kurtarıldı, 1'i ise kayboldu. Kurtarılan gençler hastaneye kaldırılırken, kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor. Öte yandan önceki gün Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı açıklanmıştı.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 gençten 2'si kurtarıldı, 1'i kayboldu.

Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinde denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve E.P'nin (21) gözden kaybolduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

2 KİŞİ KURTARILDI, 1 KİŞİ KAYIP

Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.E.P. ve Ö.A. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Denizde kaybolan E.P'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.

DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Öte yandan dün Kandıra Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Kandıra ilçesindeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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