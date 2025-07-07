İlginç kaza anbean kamerada! Motosikletli denize böyle uçtu

İzmir’in Çeşme ilçesinde yaşanan ilginç kazada, bir sürücü motosikletiyle birlikte denize uçtu. Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Çeşme ilçesi sahil bandında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, sahil kenarında motosikletinin üzerinde oturarak bir süre denizi izledi.

BİR ANDA GAZA DOKUNDU

Bir anda gaza dokunan sürücü kontrolünü kaybederek motosikletiyle birlikte denize uçtu. Motosikletin denize uçtuğunu gören çevredeki vatandaşlar, hemen sürücünün yardımına koştu. Ancak sürücü, çevredekilerin yardımına ihtiyaç duymadan kendi imkanlarıyla suyun içinden çıktı.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde motosikletin sahil kenarında durduğu, ardından bir anda hızlanarak denize doğru ilerlediği ve suya uçtuğu anlar net bir şekilde görüldü.