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Yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine mezar taşı düştü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine mezar taşı düştü
Mezar Taşı, Kazalar, İngiltere, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İngiltere'nin Lancashire bölgesinde bulunan Rawtenstall Mezarlığı'nda üzerine mezar taşı düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Korkunç olay, İngiltere’de bulunan Rawtenstall Mezarlığı'nda yaşandı. 4 yaşındaki Eli Tesla’nın üzerine mezar taşı düştü. Çevredekiler taşın altında kalan çocuğun yardımına koşarken, ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 

Yürek burkan olay! 4 yaşındaki çocuğun üzerine mezar taşı düştü - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan talihsiz çocuk olay yerinde hayatını kaybetti. 
Feci kazanın ardından konuşan Tesla’nın annesinin teyzesi,

"Dün yeğenim Jessica ve kocası Tommy, Rawtenstall Mezarlığı'nda yaşanan korkunç bir kazada oğulları Eli'yi trajik bir şekilde kaybettiler. Aile gerçekten perişan durumda.'' ifadelerinde bulundu.

''ÇOCUĞUN ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ OLARAK DEĞERLENDİRİLMİYOR''

Olaya ilişkin açıklamalarda bulunan Milletvekili Andy McNae, "Düşüncelerim, bugün Rawtenstall mezarlığında meydana gelen ve dört yaşında bir çocuğun ölümüne yol açan trajik olaydan etkilenen aile ve herkesle birlikte. Çocuğun ölümü, şüpheli olarak değerlendirilmiyor." dedi. Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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