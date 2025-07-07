Yürek yakan hikaye! Yalnızlığa terk edilen çocuk havlayarak konuşmaya başladı

Tayland’ın Uttaradit eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir çocuk, ailesinin ihmali sebebiyle kabusu yaşadı. Vaktinin büyük kısmını köpeklerle geçiren talihsiz çocuk, havlayarak iletişim kurmaya başladı. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.

Tüyler ürperten olay, Tayland’ın Uttaradit eyaletinde yaşandı. Ailesinin ölüme terk ettiği çocuk yıllar içinde kabusu yaşadı. Okula gitmediği tespit edilen çocuk, zamanının çoğunu köpeklerle geçirmeye başladı. Buna bağlı olarak çocuğun havlayarak iletişim kurduğu tespit edildi.

Tayland’ın Khaosod gazetesini haberine göre, Uttaradit Eyaletine bağlı Lap Lae Bölgesi'ndeki bir okul müdürünün konuya ilişkin ihbarda bulunmasıyla yetkililer harekete geçti.

HİÇBİR OKULA KAYITLI DEĞİL

İddiaya göre müdür, annenin çocuğu okula sadece bir kez getirdiğini, bunu da sosyal yardımlardan yararlanmak için yaptığını kaydetti. Hiçbir okulda kaydı bulunmayan çocuk, tamamen yalnızlığa terk edildi.

HAVLAYARAK KONUŞMAYA BAŞLADI

Vaktinin çoğunu bir grup sokak köpeğiyle geçiren çocuk, zamanla onlar gibi havlayarak iletişim kurmaya başladı.

UYUŞTURUCU BAĞIMLISI OLDUKLARI TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından başlatılan incelemelerde, anne ve ağabeyin uyuşturucu bağımlısı olduğu ve tüm varlıklarını bunun için harcadıkları tespit edildi. Mahalle sakinlerinin aileden uzak durması sebebiyle, kimsenin çocuğunu, küçük çocuğun yanına yaklaştırmadığı bildirildi.

Kimliği gizli tutulan çocuk, Uttaradit Çocuk Evi’ne yerleştirilirken, yetkililer çocuğun psikolojisinin düzelebilmesi için harekete geçti.