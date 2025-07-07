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Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü: Adeta yüzüyor

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü: Adeta yüzüyor
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Çin’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 33 yaşındaki adamın karnından çıkan şey doktorları şoke ederken adam, ölüm riski nedeniyle acil ameliyata alındı.

Akıllara durgunluk veren olay, Çin’in Hunan eyaletinde yaşandı. Şiddetli karın ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan adamın karnından canlı yılan balığı çıkarıldı.

Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü: Adeta yüzüyor - 1. Resim

MİDESİNİ DELEREK KARIN BOŞLUĞUNA GEÇTİ

Hunan Tıp Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tetkiklerde, yabancı bir cismin adamın midesini delerek karın boşluğuna geçtiği tespit edildi. Ölüm riski taşıması sebebiyle harekete geçen doktorlar, 33 yaşındaki adamı acil ameliyata aldı.

ORGANLARIN ARASINDA YÜZÜYORDU

Operasyon gerçekleştirildiği esnada doktorlar, adamın içinde hareket eden bir yılan balığına rastladı. Balık, organlar arasında adeta yüzüyordu.

Karın ağrısı şikayetiyle başvurmuştu! Karnından çıkan doktorları hayrete düşürdü: Adeta yüzüyor - 2. Resim

Balık yakalanıp çıkartılırken kalın bağırsağın zarar gören kısmı dikildi. Enfeksiyon riskini azaltmayı amaçlayan doktorlar, karın boşluğunu tuzlu suyla temizledi.

Yılan balığına dair bir bilgi verilmezken, hasta iyileşerek taburcu edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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