Akdeniz'de 4.8 şiddetinde meydana gelen deprem Antalya ve çevre illerde hissedildi

Akdeniz'de deprem son dakika bilgileri aktarıldı. Antalya, Alanya ve Mersin'de hissedilen 4.8 büyüklüğündeki deprem 4 Eylül 2024 tarihinde meydana geldi. Gece saat 00.29 saatinde meydana gelen deprem endişe meydana getirdi.

Akdeniz açıklarında meydana gelen 4.8 şiddetindeki deprem vatandaşları korkuttu.

Kıbrıs adası civarında gerçekleşen deprem Antalya ve ilçelerinde yoğun bir şekilde hissedildi.

ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

4 Eylül gecesi saat 00.29'da Akdeniz açıklarında, Kıbrıs adası yakınlarında 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, depremin merkez üssü denizin 12,22 kilometre derinliğinde bulunuyor.

Şiddetli sarsıntı özellikle Antalya, Mersin gibi kıyı illerinde belirgin şekilde hissedildi ve çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında kısa süreli bir panik oluşturdu.

AKDENİZ DEPREMİ SON DAKİKA

4 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen Akdeniz depremi sonrası AFAD ve Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü ve derinliğini doğrulayan açıklamalarda bulundu.

Sarsıntı, yerel saatle gece yarısı yaşanmış olmasına rağmen geniş bir bölgede etkisini hissettirdi.

İlk belirlemelere göre, herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar bildirilmedi.

Uzmanlar, depremin ardından olası artçı sarsıntılara karşı halkı dikkatli olmaya çağırdı.

Akdeniz bölgesinde yaşanan bu deprem, Türkiye’nin deprem gerçeğini bir kez daha hatırlattı.